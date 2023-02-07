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Украинцы могут обменять лампочки через "Дію": теперь это можно сделать во всех городах и поселках страны

7 февраля 2023 15:18
оновлено: 15:25
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Обмен лампочек через Дію — это можно сделать во всех городах и поселках страны
В Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля, а к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В Украине расширена программа обмена старых ламп накаливания на новые LED. Если раньше программа была доступна только в областных центрах, а также Кривом Роге, Краматорске и Покровске, то теперь обменять лампочки можно в городах и поселках городского типа по всей стране.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Обмен старых ламп на LED

В Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля, а к концу месяца лампы получат даже самые маленькие села.

Каждый может заменить пять старых рабочих ламп на новые LED. Для этого необходимо подать заявление об обмене в приложении "Дія" и забрать лампы в отделении Укрпочты.

С начала запуска программы 30 января украинцы заказали более 1,1 млн энергосберегающих лампочек из-за "Дія".

Больше всего обменяли ламп:

  • Киев — 230 тысяч;
  • Днепр — 130 тысяч;
  • Львов — 94 тысячи;
  • Харьков — 91 тысяча.

Заказ обмена ламп через "Дія"

Для того чтобы принять участие в программе обмена, нужно:

  • обновить мобильное приложение "Дія";
  • пройти авторизацию;
  • выбрать пункты: услуги — обмен лампочек;
  • указать номер телефона и необходимое отделение Укрпочты;
  • выбрать тип и количество LED-ламп, которые нужно получить (как пример, три типа Е14, две типа Е27).

После утверждения заявления лампы следует забрать в отделении Укрпочты в течение пяти дней.

Напомним, 30 января стартовал обмен старых ламп на LED. Принимают заявки через портал или применение государственных услуг "Дія". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Во время первого этапа из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечиваться областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма), а также Краматорск, Покровск и Кривой Рог на Днепропетровщине.

Ожидается, что к весне LED-лампы должны поступить в почтовые отделения районных центров и самых маленьких населенных пунктов страны.

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