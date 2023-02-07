Обмін лампочок через Дію — тепер це можна зробити в усіх містах та селищах країни

У Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого, а до кінця місяця лампи отримають навіть найменші села

В Україні розширили програму обміну старих ламп розжарювання на нові LED. Якщо раніше програма була доступна лише в обласних центрах, а також у Кривому Розі, Краматорську та Покровську, то тепер обміняти лампочки можна у містах та селищах міського типу по всій країні.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Обмін старих ламп на LED

У Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого, а до кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.

Кожен може замінити пʼять старих робочих ламп на нові LED. Для цього потрібно подати заяву про обмін у застосунку "Дія" та забрати лампи у відділенні "Укрпошти".

Від початку запуску програми 30 січня українці замовили понад 1,1 млн енергоощадних лампочок через "Дію".

Найбільше обміняли ламп:

Київ — 230 тисяч;

Дніпро — 130 тисяч;

Львів — 94 тисячі;

Харків — 91 тисяча.

Замовлення обміну ламп через "Дію"

Для того, щоб долучитися до участі у програмі обміну, потрібно:

оновити мобільний застосунок "Дія";

пройти авторизацію;

обрати пункти: послуги — обмін лампочок;

вказати номер телефону та необхідне відділення Укрпошти;

обрати тип та кількість LED-ламп, які треба отримати (як приклад, три — типу Е14, дві — типу Е27).

Після затвердження заяви лампи потрібно забрати у відділенні Укрпошти упродовж п'яти днів.

Нагадаємо, 30 січня стартував обмін старих ламп на LED. Приймають заявки через портал чи застосунок державних послуг "Дія". Відповідний обмін звичайних ламп на нові світлодіодні LED можна здійснити у відділеннях Укрпошти. Така можливість запроваджуватиметься поетапно у всіх регіонах.

Під час першого етапу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри (окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму), а також Краматорськ, Покровськ та Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Очікується, що до весни LED-лампи мають надійти у поштові відділення районних центрів та найменших населених пунктів країни.