Помощь на детей — как оформить выплаты от благотворителей

Украинцы могут оформить помощь на детей от благотворителей
В Украине стартовала регистрация на денежные выплаты от Благотворительного фонда "Помощь детям". Чтобы подать заявку, нужно соответствовать определенным требованиям.
Такая информация содержится на сайте организации Dopomogadityam.
Кто имеет право на помощь
На денежную помощь могут рассчитывать семьи, где есть дети с инвалидностью, ДЦП, а также детские дома и организации. Кроме финансовой поддержки Фонд проводит программы по реабилитации детей с инвалидностью и ДЦП.
Для того чтобы получить финансовую помощь от благотворительного фонда, нужно принадлежать к следующим категориям:
- малообеспеченные семьи;
- семьи с тяжелобольными детьми или детьми с инвалидностью.
Как получить средства
Подать заявку на получение помощи от фонда "Помощь детям" можно онлайн, заполнив форму по ссылке.
В частности, нужно указать следующее:
- имя и фамилию;
- электронный адрес;
- номер телефона;
- сделать описание проблемы и помощи, в которой вы нуждаетесь.
Также требуется предоставление следующих документов:
- паспорта или ID карты;
- индивидуального налогового номера;
- документа, подтверждающего статус (удостоверение детей с инвалидностью или другое).
Можно обратиться по телефону или написать на e-mail:
- +38 (099) 366 47 85;
- [email protected]
Напомним, в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".