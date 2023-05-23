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Украинцы могут оформить помощь на детей от благотворителей

23 мая 2023 16:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь на детей — как оформить выплаты от благотворителей
Дети играют на траве. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стартовала регистрация на денежные выплаты от Благотворительного фонда "Помощь детям". Чтобы подать заявку, нужно соответствовать определенным требованиям.

Такая информация содержится на сайте организации Dopomogadityam.

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Кто имеет право на помощь

На денежную помощь могут рассчитывать семьи, где есть дети с инвалидностью, ДЦП, а также детские дома и организации. Кроме финансовой поддержки Фонд проводит программы по реабилитации детей с инвалидностью и ДЦП.

Для того чтобы получить финансовую помощь от благотворительного фонда, нужно принадлежать к следующим категориям:

  • малообеспеченные семьи;
  • семьи с тяжелобольными детьми или детьми с инвалидностью.

Как получить средства

Подать заявку на получение помощи от фонда "Помощь детям" можно онлайн, заполнив форму по ссылке.

В частности, нужно указать следующее:

  • имя и фамилию;
  • электронный адрес;
  • номер телефона;
  • сделать описание проблемы и помощи, в которой вы нуждаетесь.

Также требуется предоставление следующих документов:

  • паспорта или ID карты;
  • индивидуального налогового номера;
  • документа, подтверждающего статус (удостоверение детей с инвалидностью или другое).

Можно обратиться по телефону или написать на e-mail:

Напомним, в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".

 

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