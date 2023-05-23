Допомога на дітей — як оформити виплати від благодійників

Діти граються на траві. Фото: Freepik

В Україні стартувала реєстрація на грошові виплати від Благодійного фонду "Допомога дітям". Щоб подати заявку, потрібно відповідати певним вимогам.

Така інформація міститься на сайті організації Dopomogadityam.

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Хто має право на допомогу

На грошову допомогу можуть розраховувати родини, де є діти з інвалідністю, ДЦП, а також дитячі будинки й організації. Окрім фінансової підтримки, Фонд проводить програми з реабілітації дітей з інвалідністю та ДЦП.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу від благодійного фонду, потрібно належати до таких категорій:

малозабезпечені родини;

сім’ї з тяжкохворими дітьми чи дітьми з інвалідністю.

Як отримати кошти

Подати заявку на отримання допомого від фонду "Допомога дітям" можна онлайн, заповнивши форму за посиланням.

Зокрема, потрібно вказати наступне:

ім’я та прізвище;

електронну адресу;

номер телефону;

зробити опис проблеми та допомоги, якої потребуєте.

Також потрібне надання таких документів:

паспорта чи ID картки;

індивідуального податкового номера;

документа, що підтверджує статус (посвідчення дітей з інвалідністю чи інше).

Можна звернутися за номером телефону чи написати на e-mail:

Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".