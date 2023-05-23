Допомога на дітей — як оформити виплати від благодійників

Українці можуть оформити допомогу на дітей від благодійників
В Україні стартувала реєстрація на грошові виплати від Благодійного фонду "Допомога дітям". Щоб подати заявку, потрібно відповідати певним вимогам.
Така інформація міститься на сайті організації Dopomogadityam.
Хто має право на допомогу
На грошову допомогу можуть розраховувати родини, де є діти з інвалідністю, ДЦП, а також дитячі будинки й організації. Окрім фінансової підтримки, Фонд проводить програми з реабілітації дітей з інвалідністю та ДЦП.
Для того, щоб отримати фінансову допомогу від благодійного фонду, потрібно належати до таких категорій:
- малозабезпечені родини;
- сім’ї з тяжкохворими дітьми чи дітьми з інвалідністю.
Як отримати кошти
Подати заявку на отримання допомого від фонду "Допомога дітям" можна онлайн, заповнивши форму за посиланням.
Зокрема, потрібно вказати наступне:
- ім’я та прізвище;
- електронну адресу;
- номер телефону;
- зробити опис проблеми та допомоги, якої потребуєте.
Також потрібне надання таких документів:
- паспорта чи ID картки;
- індивідуального податкового номера;
- документа, що підтверджує статус (посвідчення дітей з інвалідністю чи інше).
Можна звернутися за номером телефону чи написати на e-mail:
- +38 (099) 366 47 85;
- [email protected]
Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".