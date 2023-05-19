Беженцы могут оформить финпомощь в 1,5 тыс. долларов

Украинцы могут оформить финпомощь в $1,5 тыс. в месяц
Организация Красного Креста в Познани (Польша) оказывает украинским беженцам ежемесячную помощь. В то же время, граждане должны поспешить, ведь заявки принимают только до 26 мая 2023 года.
Об этом говорится на сайте организации.
Кто имеет право на помощь
В организации рассказали, что деньги выплачивают украинцам, приехавшим после 1 октября прошлого года в Познань (Познанский уезд).
Объем выплат зависит от количества членов семьи:
- 1,420 злотых в месяц — для одного члена семьи;
- 2,640 злотых в месяц — для двух человек в семье;
- 3,860 злотых в месяц — для трех членов семьи;
- 5,080 злотых в месяц — для четырех человек в семье;
- 6,300 злотых в месяц — для пяти и более членов семьи.
Деньги предоставляет организация не всем беженцам, а только определенным категориям. В частности, претендовать на помощь могут те, у кого:
- плохие условия проживания;
- средний доход на семью равен или составляет менее 2,450 тыс. злотых;
- на содержании — минимум один несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;
- возраст человека больше 60 лет;
- на содержании минимум один человек с инвалидностью.
Как подать заявку
Денежную помощь можно оформить по ссылке. Беженцы должны подать заявку и сделать следующее:
- подготовить документы для всех членов семьи;
- установить на гаджет приложение IFRC;
- создать аккаунт и добавить членов семьи, на которых тоже можно оформить помощь;
- заполнить с мобильного приложения анкету-заявление, добавив сканы/фото документов.
Напомним, в Министерстве социальной политики Украины объяснили временно находящимся за рубежом гражданам, как дистанционно отказаться от получения социальной помощи. В частности, речь идет о жилищных субсидиях и льготах на оплату коммунальных услуг.