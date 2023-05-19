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Украинцы могут оформить финпомощь в $1,5 тыс. в месяц

19 мая 2023 12:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы могут оформить финпомощь в 1,5 тыс. долларов
Работники Красного Креста. Фото: icrc.org
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Организация Красного Креста в Познани (Польша) оказывает украинским беженцам ежемесячную помощь. В то же время, граждане должны поспешить, ведь заявки принимают только до 26 мая 2023 года.

Об этом говорится на сайте организации.

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Кто имеет право на помощь

В организации рассказали, что деньги выплачивают украинцам, приехавшим после 1 октября прошлого года в Познань (Познанский уезд).

Объем выплат зависит от количества членов семьи:

  • 1,420 злотых в месяц — для одного члена семьи;
  • 2,640 злотых в месяц — для двух человек в семье;
  • 3,860 злотых в месяц — для трех членов семьи;
  • 5,080 злотых в месяц — для четырех человек в семье;
  • 6,300 злотых в месяц — для пяти и более членов семьи.

Деньги предоставляет организация не всем беженцам, а только определенным категориям. В частности, претендовать на помощь могут те, у кого:

  • плохие условия проживания;
  • средний доход на семью равен или составляет менее 2,450 тыс. злотых;
  • на содержании — минимум один несовершеннолетний ребенок или лицо старше 60 лет;
  • возраст человека больше 60 лет;
  • на содержании минимум один человек с инвалидностью.

Как подать заявку

Денежную помощь можно оформить по ссылке. Беженцы должны подать заявку и сделать следующее:

  • подготовить документы для всех членов семьи;
  • установить на гаджет приложение IFRC;
  • создать аккаунт и добавить членов семьи, на которых тоже можно оформить помощь;
  • заполнить с мобильного приложения анкету-заявление, добавив сканы/фото документов.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины объяснили временно находящимся за рубежом гражданам, как дистанционно отказаться от получения социальной помощи. В частности, речь идет о жилищных субсидиях и льготах на оплату коммунальных услуг.

 

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