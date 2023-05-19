Соцвиплати та пільги в Україні — що треба знати біженцям за кордоном

Українські внутрішні переселенці з дітьми. Фото: УНІАН

У Міністерстві соціальної політики України пояснили громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном, як дистанційно відмовитися від отримання соціальної допомоги. Зокрема, йдеться про житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг.

Про це поінформували у пресслужбі відомства.

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Як відмовитися від соцвиплат

Так, українці, які виїхали за кордон, можуть відмовитися від виплат, написавши заяву у довільній формі, де будуть зазначені такі обов'язкові реквізити:

назва органу соцзахисту населення, де стоїть на обліку;

прізвище, ім'я, по батькові одержувача допомоги;

адреса зареєстрованого чи задекларованого місця проживання;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид одержуваної допомоги (зокрема, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соцдопомога малозабезпеченим сім'ям, державна соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю тощо);

відправити заяву про відмову від соцдопомоги е-поштою чи засобами поштового зв'язку на адресу органу соцзахисту населення.

Після цього орган соцзахисту, куди надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги має надіслати громадянину (за його бажанням) електронною чи звичайною поштою довідку чи копію довідки про неотримання соцдопомоги. При цьому по необхідність отримання відповідної довідки потрібно зазначити у заяві. Якщо громадяни виїхали з території, де ведуться бойові дії чи тимчасово окупованої РФ, заяву можна надіслати у департамент соцзахисту населення обласної держадміністрації.

Аналогічно можна подати заяву на відмову від субсидій чи пільг та придбання твердого і рідкого пічного побутового палива, зрідженого газу.

Допомога біженцям з комуналкою

Минулого року уряд ухвалив рішення про те, що держава під час осінньо-зимового періоду продовжить допомагати українським біженцям оплачувати комунальні рахунки. При цьому розраховувати на пільги та субсидії українці зможуть тривалий час.

Згідно з документом, громадян, які були змушені виїхати за кордон через війну в інші країни, матеріально підтримуватимуть до завершення війни.

До цього такі особи не мали права на субсидії, якщо термін перебування за межами країни перевищував 60 днів. Дану норму законодавства у вересні виключили на "період воєнного стану в Україні, а також двох місяців після його скасування".

Примітно, що біженцям надали право одержувати субсидії без урахування соціальних норм житла, а також соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги та нагадали, як подати заявку у декілька кліків.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.