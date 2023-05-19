Біженці можуть оформити фіндопомогу у 1,5 тис. доларів

Українці можуть оформити фіндопомогу у $1,5 тис. на місяць
Організація Червоного Хреста у Познані (Польща) надає українським біженцям щомісячну допомогу. Водночас громадяни мають поспішити, адже заявки приймають лише до 26 травня 2023 року.
Про це йдеться на сайті організації.
Хто має право на допомогу
В організації розповіли, що гроші виплачують українцям, які приїхали після 1 жовтня минулого року у місто Познань (Познанський повіт).
Обсяг виплат залежить від кількості членів родини:
- 1,420 злотих на місяць — для одного члена родини;
- 2,640 злотих на місяць — для двох осіб у сім'ї;
- 3,860 злотих на місяць — для трьох членів сім'ї;
- 5,080 злотих на місяць — для чотирьох осіб у родині;
- 6,300 злотих на місяць — для п'яти і більше членів сім'ї.
Гроші надає організація не всім біженцям, а лише певним категоріям. Зокрема, претендувати на допомогу можуть ті, хто має:
- погані умови проживання;
- середній дохід на родину дорівнює чи становить менше 2,450 тис. злотих;
- на утриманні — мінімум одна неповнолітня дитина чи особа старша 60 років;
- вік людини більше 60 років;
- на утриманні — мінімум одна людина з інвалідністю.
Як подати заявку
Грошову допомогу можна оформити за посиланням. Біженці мають подати заявку та зробити наступне:
- підготувати документи для всіх членів родини;
- встановити на гаджет застосунок IFRC;
- зробити обліковий запис та додати членів родини, на яких теж можна оформити допомогу;
- заповнити з мобільного застосунку анкету-заяву, додавши скани/фото документів.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України пояснили громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном, як дистанційно відмовитися від отримання соціальної допомоги. Зокрема, йдеться про житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг.