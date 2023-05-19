Біженці можуть оформити фіндопомогу у 1,5 тис. доларів

Працівники Червоного Хреста. Фото: icrc.org

Організація Червоного Хреста у Познані (Польща) надає українським біженцям щомісячну допомогу. Водночас громадяни мають поспішити, адже заявки приймають лише до 26 травня 2023 року.

Про це йдеться на сайті організації.

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В організації розповіли, що гроші виплачують українцям, які приїхали після 1 жовтня минулого року у місто Познань (Познанський повіт).

Обсяг виплат залежить від кількості членів родини:

1,420 злотих на місяць — для одного члена родини;

2,640 злотих на місяць — для двох осіб у сім'ї;

3,860 злотих на місяць — для трьох членів сім'ї;

5,080 злотих на місяць — для чотирьох осіб у родині;

6,300 злотих на місяць — для п'яти і більше членів сім'ї.

Гроші надає організація не всім біженцям, а лише певним категоріям. Зокрема, претендувати на допомогу можуть ті, хто має:

погані умови проживання;

середній дохід на родину дорівнює чи становить менше 2,450 тис. злотих;

на утриманні — мінімум одна неповнолітня дитина чи особа старша 60 років;

вік людини більше 60 років;

на утриманні — мінімум одна людина з інвалідністю.

Як подати заявку

Грошову допомогу можна оформити за посиланням. Біженці мають подати заявку та зробити наступне:

підготувати документи для всіх членів родини;

встановити на гаджет застосунок IFRC;

зробити обліковий запис та додати членів родини, на яких теж можна оформити допомогу;

заповнити з мобільного застосунку анкету-заяву, додавши скани/фото документів.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України пояснили громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном, як дистанційно відмовитися від отримання соціальної допомоги. Зокрема, йдеться про житлові субсидії та пільги на оплату комунальних послуг.