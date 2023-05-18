Допомога українцям від фонду Allies of the World — як отримати

Благодійники роздають гуманітарну допомогу. Фото: Freepik

Українці, які постраждали через війну та відчувають фінансову скруту, можуть отримати гуманітарну допомогу від благодійного фонду Allies of the World ("Фонд Союзників Світу"). Її надають усім, хто цього потребує.

Про це повідомляється на сайті фонду.

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Кому надають допомогу від Allies of the World

Зазначається, що благодійний фонд Allies of the World вирішив надавати максимальну допомогу тим, хто дійсно у скруті. При цьому пріоритет надають внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та особам, які постраждали через війну. Загалом допомогу можуть отримати від організації:

українські переселенці;

громадяни, які постраждали на тлі російської агресії;

представники Збройних сил України;

заклади охорони здоров'я;

притулки для тварин.

Як отримати гуманітарну допомогу

Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно заповнити та подати дистанційно заявку за посиланням.

Зокрема, у заяві громадяни мають вказати наступне:

прізвище, ім'я та по батькові;

номер телефону;

опис, яку саме потрібно отримати допомогу;

документ, який підтверджує статус (довідка ВПО, місце реєстрації у зоні бойових дій тощо за наявності).

У фонді додають, що надають допомогу за рахунок підтримки від партнерів-благодійників. Йдеться про різні гуманітарні організації, міжнародні благодійні фонди.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці з низькими доходами мають право на державну соціальну допомогу. Щомісячний розмір виплат залежно від ситуації може становити 3,6 тис. грн.

При цьому український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.

Також ми писали, що Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Раніше повідомлялося, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.