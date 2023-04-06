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Украинцы могут получить бесплатные вещи и услуги: как работает Sharity.place

6 апреля 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — как получить бесплатно вещи и услуги на Sharity.place
Благодаря доске бесплатных объявлений можно получить или предложить помощь
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы могут получать бесплатные вещи и услуги на специальной волонтерской платформе Sharity.place. Портал работает как доска бесплатных объявлений, где можно предложить или попросить любую помощь.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт платформы.

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Кто создал пространство помощи

Как отмечается на сайте, Sharity.place создала команда неравнодушных украинцев, решивших помочь другим.

"Некоторым из нас пришлось эмигрировать или стать беженцами. Мы знаем, как это отказаться от привычного образа жизни и остаться без средств для покупки новых вещей, одежды, предметов домашнего уюта и прочего. Мы были и на месте тех, у кого завалялось дома что-то лишнее, чем жаль поделиться. Поэтому решили сделать сервис, который объединяет людей с обеих сторон и делает процесс помощи более легким", — отмечают волонтеры.

Как работает Sharity.place

На сайте Sharity.place предлагают одежду, обувь, бытовые принадлежности, продукты, технику, а также разнообразные услуги. Среди объявлений — предложения по изучению английского языка и уход за малолетними детьми.

"Вещи, которыми вы уже не пользуетесь, могут пригодиться тем, кто попал в затруднительное положение. Делитесь своими вещами или предоставляйте бесплатные услуги через доску объявлений. Просто создайте аккаунт и разместите соответствующее объявление. Это не займет много времени, но облегчит кому-то жизнь. Помогать — легко!" — отмечают создатели платформы.

Все пользователи могут создавать объявления с собственными запросами, если они не представлены на платформе. Прежде всего для этого нужно пройти регистрацию по ссылке.

Чтобы получить помощь, нужно только забронировать и договориться с владельцем о ее доставке.

За достоверностью объявлений следят модераторы, которые проверяют объявления и подтверждают хорошо рекомендуемых пользователей.

Примечательно, что на сайте есть объявления не только из Украины, но и из Грузии. В планах добавлять объявления из Польши, Германии и других стран.

Больше о помощи украинцам

Напомним, французская гуманитарная организация ACTED продолжает оказывать помощь украинцам. В первую очередь на нее могут претендовать люди, живущие на линии фронта.

Также мы писали, что граждане, пострадавшие от войны, имеют право на финансовую помощь. В частности, денежные выплаты можно оформить от шести интернациональных организаций.

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