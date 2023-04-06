Допомога українцям — як отримати безплатно речі та послуги на Sharity.place

Завдяки дошці безплатних оголошень можна отримати чи запропонувати допомогу

Українці можуть отримувати безкоштовні речі та послуги на спеціальній волонтерській платформі Sharity.place. Портал працює, як дошка безплатних оголошень, де можна запропонувати чи попросити будь-яку допомогу.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сайт платформи.

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Хто створив простір допомоги

Як зазначається на сайті, Sharity.place створила команда небайдужих українців, які вирішили допомогти іншим.

"Деяким із нас довелося емігрувати чи стати біженцями. Ми знаємо, як це — відмовитися від звичного способу життя і залишитися без грошей для купiвлi нових речей, одягу, предметів домашнього затишку та іншого. Ми були і на місці тих, у кого завалялося вдома щось зайве, чим шкода поділитися. Тому вирішили зробити сервіс, який об'єднує людей по обидва боки та робить процес допомоги легшим", — зазначають волонтери.

Як працює Sharity.place

На сайті Sharity.place пропонують одяг, взуття, побутові речі, продукти, техніку, а також різноманітні послуги. Серед оголошень — пропозиції з вивчення англійської мови та догляд за малолітніми дітьми.

"Речі, якими ви вже не користуєтеся, можуть стати в нагоді тим, хто потрапив у скрутне становище. Діліться своїми речами або надавайте безкоштовні послуги через дошку оголошень. Просто створіть обліковий запис і розмістіть відповідне оголошення. Це не займе багато часу, але полегшить комусь життя. Допомагати — легко!" — наголошують творці платформи.

Усі користувачі можуть створювати оголошення із власними запитами, якщо необхідні не представлені на платформі. Передусім для цього потрібно пройти реєстрацію за посиланням.

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно лише забронювати та домовитися із власником про її доставку.

За достовірністю оголошень слідкують модератори, які перевіряють оголошення та підтверджують користувачів, які добре себе рекомендують.

Примітно, що на сайті є оголошення не тільки з України, а й з Грузії. У планах — додавати оголошення з Польщі, Німеччини та інших країн.

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, французька гуманітарна організація ACTED продовжує надавати допомогу українцям. Насамперед на неї можуть претендувати люди, які живуть на лінії фронту.

Також ми писали, що громадяни, які постраждали від війни, мають право фінансову допомогу. Зокрема, грошові виплати можна оформити від шести міжнародних організацій.