Допомога українцям — хто має право на підтримку від організації ACTED

Зокрема, на допомогу можуть претендувати люди, які живуть на лінії фронту

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує надавати допомогу українцям. Насамперед на неї можуть претендувати люди, які живуть на лінії фронту.

Про це повідомляють представники організації ACTED у Facebook.

Яку допомогу надає ACTED

Як зазначається, організація надає українцям як гуманітарну, так і грошову допомогу. Так, зокрема, жителів населених пунктів, де через постійні обстріли стаються перебої у наданні основних послуг, забезпечили дровами.

"ACTED продовжує допомагати людям, які живуть поблизу лінії фронту в Україні, завдяки фінансовій підтримці USAID Ukraine — USAID Україна. Люди на цих територіях страждають від постійних обстрілів та перебоїв у наданні основних послуг. ACTED спільно з громадською організацією "Антикорупційний рух Запоріжжя" роздали дрова 224 особам у лютому та січні у Запорізькій області", — зазначили представники організації.

Також надають людям продовольство, чисту воду, теплі речі та товари першої необхідності.

Окрім того, організація здійснює фінансові виплати у розмірі 6,6 тис. гривень на одну особу. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на картку "Ощадбанку".

Записатися на отримання грошової допомоги можна за телефоном:

0 800 33 69 36.

Хто може отримати гуманітарну та фіндопомогу

Претендувати на допомогу можуть українці, які переселилися з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. А також ті, що живуть на лінії фронту.

У пріоритеті такі категорії громадян:

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

люди віком від 60 років і старше;

сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні;

родини з вагітними та жінками, що годують, з малорухливими людьми, що потребують піклування;

родини, в яких внаслідок бойових дій повністю чи частково пошкодилось житло.

Виплати надають громадянам, яким жодна міжнародна організація ще нарахувала кошти.

Нагадаємо, у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Також в Україні поновили реєстрацію на отримання фінансової допомоги від Червоного Хреста. За цією програмою можна отримати сукупно 16 тисяч гривень.