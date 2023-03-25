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Українці можуть оформити грошову та гуманітарну допомогу від організації ACTED

25 березня 2023 16:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — хто має право на підтримку від організації ACTED
Зокрема, на допомогу можуть претендувати люди, які живуть на лінії фронту
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує надавати допомогу українцям. Насамперед на неї можуть претендувати люди, які живуть на лінії фронту.

Про це повідомляють представники організації ACTED у Facebook.

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Яку допомогу надає ACTED

Як зазначається, організація надає українцям як гуманітарну, так і грошову допомогу. Так, зокрема, жителів населених пунктів, де через постійні обстріли стаються перебої у наданні основних послуг, забезпечили дровами.

"ACTED продовжує допомагати людям, які живуть поблизу лінії фронту в Україні, завдяки фінансовій підтримці USAID Ukraine — USAID Україна. Люди на цих територіях страждають від постійних обстрілів та перебоїв у наданні основних послуг. ACTED спільно з громадською організацією "Антикорупційний рух Запоріжжя" роздали дрова 224 особам у лютому та січні у Запорізькій області", — зазначили представники організації.

Також надають людям продовольство, чисту воду, теплі речі та товари першої необхідності.

Окрім того, організація здійснює фінансові виплати у розмірі 6,6 тис. гривень на одну особу. Отримати допомогу можна через відділення "Ощадбанку", Укрпошти або на картку "Ощадбанку".

Записатися на отримання грошової допомоги можна за телефоном:

  • 0 800 33 69 36.

Хто може отримати гуманітарну та фіндопомогу

Претендувати на допомогу можуть українці, які переселилися з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. А також ті, що живуть на лінії фронту.

У пріоритеті такі категорії громадян:

  • одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;
  • люди віком від 60 років і старше;
  • сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні;
  • родини з вагітними та жінками, що годують, з малорухливими людьми, що потребують піклування;
  • родини, в яких внаслідок бойових дій повністю чи частково пошкодилось житло.

Виплати надають громадянам, яким жодна міжнародна організація ще нарахувала кошти.

Нагадаємо, у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Також в Україні поновили реєстрацію на отримання фінансової допомоги від Червоного Хреста. За цією програмою можна отримати сукупно 16 тисяч гривень.

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