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Украинцы могут получить до 48 тыс. грн от государства — условия программы

28 декабря 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь в 48 тыс. гривен — кто сможет получить в 2024 году
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году украинцы, имеющие бизнес и пригласившие на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получат большие суммы компенсаций. Соответствующие выплаты привязали к размеру минимальной зарплаты, которая в следующем году увеличится.

О таком решении правительства сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Деньги за трудоустройство переселенцев

Как отмечается, Кабинет министров расширил сроки и размеры предоставления работодателям денежных компенсаций за расходы по оплате труда за трудоустройство переселенцев и перемещенных лиц с инвалидностью.

Совокупная продолжительность оказания помощи работодателю за соответствующие расходы возросла с двух до трех месяцев при предоставлении работы для внутренне перемещенных лиц и до шести месяцев — лиц ВПЛ с инвалидностью.

Вырастут суммы денежных компенсаций. Раньше было 6,7 тыс. грн в месяц, в 2024 году их привяжут к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января вырастет до 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля — до 8 тыс. грн.

Учитывая это, работодатель, трудоустроивший ВПЛ, в следующем году сможет получить до 24 тыс. грн. За человека с инвалидностью — до 48 тыс. грн. Речь идет о суммах на одного работника.

Ранее в правительстве заявили о намерении в 2024 году помочь работодателям обустроить 10 тысяч рабочих мест для граждан с инвалидностью.

Как подать заявку за трудоустройство ВПЛ

Работодатели, которые трудоустроят переселенцев, могут подавать заявки на компенсации в электронной форме — через Единый государственный вебпортал е-услуг "Дія".

Можно также обратиться в центр занятости и подать заявление в бумажной форме или отправить по адресу электронной почты.

Следует заметить, что подавать заявления на компенсацию затрат на оплату труда за предоставление работы ВПЛ можно не раньше, чем после пяти рабочих дней после трудоустройства.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что часть украинцев могут получить новую финансовую помощь от благотворительного фонда Depaul Ukraine. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям.

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