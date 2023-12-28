Грошова допомога у 48 тис. гривень — хто зможе отримати у 2024 році

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

У 2024 році українці, які мають бізнес та запросили на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримають більші суми компенсацій. Відповідні виплати прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка наступного року зросте.

Про таке рішення уряду повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Гроші за працевлаштування переселенців

Як зазначається, Кабінет міністрів розширив терміни та розміри надання роботодавцям грошових компенсацій за витрати на оплату праці за працевлаштування переселенців та переміщених осіб із інвалідністю.

Сукупна тривалість надання допомоги роботодавцю за відповідні витрати зросла з двох до трьох місяців за надання роботи для внутрішньо переміщених осіб та до шести місяців — за осіб ВПО з інвалідністю.

Зростуть суми грошових компенсацій. Раніше було 6,7 тис. грн на місяць, у 2024 році їх прив’яжуть до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня зросте до 7,1 тис. грн, а з 1 квітня — до 8 тис. грн.

З огляду на це, роботодавець, який працевлаштує ВПО, наступного року зможе отримати до 24 тис. грн. За людину з інвалідністю — до 48 тис. грн. Йдеться про суми на одного працівника.

Раніше в уряді заявили про намір у 2024 році допомогти роботодавцям облаштувати 10 тисяч робочих місць для громадян, які мають інвалідність.

Як подати заявку за працевлаштування ВПО

Роботодавці, які працевлаштують переселенців, можуть подавати заявки на компенсації в електронній формі — через Єдиний державний вебпортал е-послуг "Дія".

Також можна звернутися до центру зайнятості та подати заяву у паперовій формі чи відправити на адресу електронної пошти.

Варто зауважити, що подавати заяви на компенсації витрат на оплату праці за надання роботи ВПО можна не раніше, ніж після п'яти робочих днів після працевлаштування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, що частина українців може отримати нову фінансову допомогу від благодійного фонду Depaul Ukraine. Для цього потрібно відповідати деяким критеріям.