Денежная помощь украинцам — как получить до 70 тыс. грн

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В двух регионах Украины будет проведен конкурс на гранты для развития бизнеса, открытого женщинами. В его рамках можно рассчитывать на сумму до 70 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда "Женские возможности в Украине" в соцсети Facebook.

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Детальнее о помощи на бизнес

Так, фонд "Женские возможности" в Украине реализует программу предоставления минигрантов для женщин, посвятивших жизнь предпринимательской деятельности.

В частности, присоединиться к конкурсу смогут женщины-предприниматели, которые:

зарегистрированы как физлица-предприниматели в Одесской или Николаевской областях;

перенесли бизнес после начала полномасштабной войны в эти регионы и есть подтвержденный статус ВПЛ.

По результатам конкурса, десять победительниц получат по 70 тысяч гривен на покупку необходимого оборудования или любое другое развитие собственного бизнеса.

Среди главных условий программы — женщины должны иметь опыт предпринимательской деятельности не менее шести месяцев.

Как подать заявку на помощь

Принимать заявки будут до 31 декабря 2023 года. Для этого необходимо заполнить форму по соответствующей ссылке, где нужно указать:

сведения о себе и бизнесе;

прикрепить мотивационное письмо;

добавить документы, подтверждающие стаж ведения предпринимательской деятельности;

разработать и представить бизнес-план.

Результаты конкурса будут объявлены в январе 2024 года.

Все вопросы можно уточнить, отправив письмо по электронному адресу фонда:

Больше о помощи украинцам

Напомним, неправительственные организации потратили более 650 миллионов злотых (149,4 миллиона евро) на помощь в первые два месяца большой войны. За весь период было привлечено 29 тысяч общественных организаций.

Также мы писали, что украинцы в шести регионах страны могут подать заявку на денежную помощь. Речь идет о пострадавших на фоне войны и относится к категории уязвимых.