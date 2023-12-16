Грошова допомога в Україні — як отримати до 11 тис. грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у шести регіонах країни можуть подати заявки на грошову допомогу. Йдеться про тих, хто постраждав на тлі війни, та належить до категорії вразливих.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Допомога від Червоного Хреста Тернопільській області

Реєстрацію здійснюватиме Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста. Заявки зможуть подавати переселенці, які прибули в область з інших регіонів.

Додаткову реєстрацію на фіндопомогу для переселенців похилого віку 70+, самотніх людей, яким більше 65 років, які зареєструвалися у жовтні-грудні, проведуть 19-20 грудня поточного року.

Водночас, кількість місць для реєстрації на допомогу обмежена.

Серед необхідних документів мають бути паспорт, виписка про місце проживання (для паспортів ID); довідка ВПО, ІПН, реквізити банку/IBAN.

Реєстрація відбудеться за адресою: вул. Мостова-Бічна, 6, з 10:00 до 16:00.

Фіндопомога "Голос Ромні" у чотирьох містах

До 2024 року триває збір заявок на допомогу від благодійної організації "Голос Ромні". Вона доступна для переселенців та місцевих жителів, що належать до категорій вразливості в

Ужгороді;

Кривому Розі;

Запоріжжі;

Мерефі.

Проте є умова: якщо до цього отримували гроші від міжнародних організацій, то до нової реєстрації має минути п'ять місяців після отримання допомоги, що тривала три місяці, якщо надійшла одним платежем; два місяці — якщо надходила протягом трьох місяців.

На допомогу можуть претендувати:

літні люди 60+;

люди з інвалідністю;

роми, ЛГБТ;

люди з тяжкими хворобами.

У пріоритеті такі домогосподарства:

переміщені за останні 30 днів із районів за 30 км від точок активних бойових дій чи з окупованих територій;

проживають у районах "гарячих точок";

проживають на звільнених територіях, що перебували під окупацією.

Реєстрація доступна за номерами:

Запоріжжя — 0685571021;

Кривий Ріг — 0953826998;

Ужгород — 0688142788;

Мерефа — 0501052541.

Допомога фонду "Деполь Україна"

Також громадяни можуть подавати заявки на фіндопомогу до 10,8 тис. гривень від благодійного фонду "Деполь Україна".

На фіндопомогу мають право:

ті, хто переїхав у Київ та Київську область;

є неповнолітні діти (з терміном довідки переселенця до 90 днів);

є довідки ВПО терміном до 30 днів;

не отримував фіндопомоги від фондів.

Заявку на отримання грошової допомоги необхідно надіслати за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про можливість оформлення нових виплат для українських переселенців. Її надасть недержавна гуманітарна організація Action Against Hunger.

Також ми писали, що Світовий банк надасть Україні фінансування в обсязі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.