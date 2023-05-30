Денежная помощь — где и как получить выплаты ветерану

Кошелек и с денежными купюрами: Фото: google.com.ua

Украинские ветераны с инвалидностью могут получить дополнительные выплаты. Открыт донабор на получение пособия в 1,6 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах Министерства по делам ветеранов Украины.

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Кому именно дадут средства

Как отмечается, деньги могут получить совершеннолетние граждане, имеющие статус лица с инвалидностью в результате войны первой и второй группы, а также если данные внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Средства будут начисляться на банковские счета равными частями. Ежемесячная доплата составит 400 грн. Ее будут выплачивать четыре месяца подряд. При этом получить средства можно, даже если человек получает другую помощь.

Куда и как нужно подавать заявки

Заявки принимаются исключительно при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП). Алгоритм следующий:

нужно на сайте eveteran.gov.ua выбрать "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны";

там пройти идентификацию благодаря е-подписи;

проверить фамилию, имя, отчество, идентификационный номер;

указать международный номер счета IBAN;

контактные данные.

После этого следует дать согласие на обработку и передачу сведений о себе на получение финансовой помощи.

На днях украинское правительство выделило средства на выплату одноразовых денежных компенсаций некоторым инвалидным военным и семьям погибших защитников. Сумма субвенции составляет 1,7 млрд гривен.

Размер выплаты за ранение военным

Сумма единовременного пособия зависит от серьезности ранения.

Так, в случае инвалидности из-за травмы или болезни, полученной во время прохождения службы, предусматриваются выплаты:

для лиц с инвалидностью первой группы — в сумме 60-месячного денежного довольствия;

для лиц с инвалидностью второй группы — в сумме 54-месячного денежного довольствия;

для лиц с инвалидностью третьей группы — в сумме 48-месячного денежного довольствия.

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.