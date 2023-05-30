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Українці можуть отримати додаткові 1,6 тис. грн: кому і як реєструватися

30 травня 2023 13:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога — де і як отримати виплати ветерану
Гаманець і з грошовими купюрами: Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські ветерани з інвалідністю можуть отримати додаткові грошові виплати. Відкрито донабір на отримання допомоги у 1,6 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства у справах ветеранів України.

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Кому саме нададуть кошти

Як зазначається, гроші можуть отримати повнолітні громадяни, які мають статус особи з інвалідністю у результаті війни першої та другої групи, а також якщо дані внесено у Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Кошти нараховуватимуть на банківські рахунки рівними частинами. Щомісячна доплата становитиме 400 грн. Її виплачуватимуть чотири місяці поспіль. При цьому одержати кошти можна, навіть якщо людина отримує іншу допомогу.

Куди та як потрібно подавати заявки

Заявки приймають виключно за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Алгоритм наступний:

  • потрібно на сайті eveteran.gov.ua обрати "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни";
  • там пройти ідентифікацію завдяки е-підпису;
  • перевірити прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер;
  • вказати міжнародний номер рахунку IBAN;
  • контактні дані.

 Після цього потрібно надати згоду на обробку та передання відомостей про себе на отримання фінансової допомоги.

Днями український уряд виділив кошти на виплату одноразових грошових компенсацій деяким військовим, що мають інвалідність, та родинам загиблих захисників. Сума субвенції становить 1,7 млрд гривень.

Розмір виплати за поранення військовим

Сума одноразової грошової допомоги залежить від серйозності поранення.

Так, у разі інвалідності через травму чи хворобу, отриману під час проходження служби, передбачаються виплати:

  • для осіб з інвалідністю першої групи ― у сумі 60-місячного грошового забезпечення;
  • для осіб з інвалідністю другої групи ― у сумі 54-місячного грошового забезпечення;
  • для осіб з інвалідністю третьої групи ― у сумі 48-місячного грошового забезпечення.

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

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