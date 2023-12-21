Помощь от ЕС — украинцы могут получить гранты на бизнес

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Европейский инновационный совет реализует программу поддержки инноваций в Украине на 20 миллионов евро. Уже сейчас украинцы могут получить гранты до 10 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Детальнее о программе ЕС

Как отмечают в пресс-службе, благодаря соответствующей программе Seeds of Bravery до 200 стартапов смогут получить 12 миллионов евро грантового финансирования.

Программа предусматривает предоставление пяти видов поддержки с возможностью привлечь одному стартапу до 60 тысяч евро.

Украинцы уже сейчас могут поучаствовать в программе и получить грант до 10 тысяч евро. Средства разрешается направить на улучшение:

бизнес-модели;

бизнес-плана;

разработку стратегии роста.

Речь идет о таких видах поддержки:

Innovation Services — до 10 тыс. евро;

Entrepreneurship — до 25 тыс. евро;

Deep Tech Incubation — до 25 тыс. евро;

Rebuilding Ukraine — до 25 тыс. евро;

Deep Tech Scale-Up — до 50 тыс. евро.

Подавать заявки можно по следующей ссылке.

Также участникам программы предоставляется возможность пройти обучение по продвижению проектов и выходу на мировые рынки, интеграции инновационной экосистемы Украины в сеть ЕС.

В частности, по условиям программы, минимум 20% стартапов-участников программы должны быть основаны или возглавляться украинками.

Что еще стоит знать

Ранее мы сообщали, что Украина получит от Всемирного банка 1,34 млрд долларов. Средства пойдут на срочные расходы государственного бюджета.

Также мы писали, что украинцы могут подавать заявки на семнадцатый этап предоставления грантов для создания или развития ветеранского бизнеса от 250 тыс. грн.