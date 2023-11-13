Помощь ВПЛ — украинцы могут получить гранты от IREX до 10 тыс. долларов

Американская валюта. Фото: Pixabay

Международная неправительственная организация IREX в Украине объявила грантовый конкурс проектов по улучшению интеграции внутренне перемещенных лиц. В его рамках можно получить приличные суммы денежной помощи.

Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как отмечают в ведомстве, объявленный конкурс является дополнительной возможностью поддержки для общественных организаций, работающих с проблемами переселенцев.

"Это возможность для общественных организаций, работающих над проблемами внутренних переселенцев, в частности, над усилением социальной сплоченности ВПЛ и других жителей громады", — говорится в сообщении.

По итогам конкурса отобранным участникам предоставят гранты на сумму до 10 тысяч долларов. На осуществление проекта отведено от 4 до 8 месяцев.

В конкурсе могут принять участие громады:

в Черкасской области: город Черкассы;

в Черновицкой области: город Черновцы;

в Хмельницкой области: город Хмельницкий, город Каменец-Подольский;

в Закарпатской области: город Ужгород, город Мукачево;

в Житомирской области: город Житомир;

Винницкая область: город Винница;

в Днепропетровской области: города Днепр и Каменское;

в Ивано-Франковской области: города Коломыя и Ивано-Франковск;

во Львовской области: Львов и Червоноград;

в Киевской области: города Белая Церковь и Обухов;

в Кировоградской области: город Кропивницкий.

Заявки будут принимать до 20 ноября. Подробности — по следующей ссылке.

В частности, громады смогут:

создать пространства для ВПЛ как места общения и сотрудничества;

сотрудничать с местными властями по внедрению креативных идей, способствующих интеграции переселенцев;

создать креативные пространства и диалоговые платформы для дискуссий и сотрудничества ВПЛ и жителей общин, совместного обучения;

создать возможности для неформального образования ВПЛ, что поспособствовало бы интеграции в общины;

ввести новые социальные услуги для ВПЛ.

Источник: Prostir.ua

Больше о помощи

Напомним, в Украине стартовала программа выплаты еще одной денежной помощи. В ее рамках поддержку окажут некоторым фермерским хозяйствам.

Также сообщалось, что пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.