Помощь ВПЛ — украинцы могут получить гранты от IREX до 10 тыс. долларов

Украинцы могут получить гранты от IREX до 10 тыс. долларов — условия конкурса
Международная неправительственная организация IREX в Украине объявила грантовый конкурс проектов по улучшению интеграции внутренне перемещенных лиц. В его рамках можно получить приличные суммы денежной помощи.
Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Гранты от IREX в Украине
Как отмечают в ведомстве, объявленный конкурс является дополнительной возможностью поддержки для общественных организаций, работающих с проблемами переселенцев.
"Это возможность для общественных организаций, работающих над проблемами внутренних переселенцев, в частности, над усилением социальной сплоченности ВПЛ и других жителей громады", — говорится в сообщении.
По итогам конкурса отобранным участникам предоставят гранты на сумму до 10 тысяч долларов. На осуществление проекта отведено от 4 до 8 месяцев.
В конкурсе могут принять участие громады:
- в Черкасской области: город Черкассы;
- в Черновицкой области: город Черновцы;
- в Хмельницкой области: город Хмельницкий, город Каменец-Подольский;
- в Закарпатской области: город Ужгород, город Мукачево;
- в Житомирской области: город Житомир;
- Винницкая область: город Винница;
- в Днепропетровской области: города Днепр и Каменское;
- в Ивано-Франковской области: города Коломыя и Ивано-Франковск;
- во Львовской области: Львов и Червоноград;
- в Киевской области: города Белая Церковь и Обухов;
- в Кировоградской области: город Кропивницкий.
Заявки будут принимать до 20 ноября. Подробности — по следующей ссылке.
В частности, громады смогут:
- создать пространства для ВПЛ как места общения и сотрудничества;
- сотрудничать с местными властями по внедрению креативных идей, способствующих интеграции переселенцев;
- создать креативные пространства и диалоговые платформы для дискуссий и сотрудничества ВПЛ и жителей общин, совместного обучения;
- создать возможности для неформального образования ВПЛ, что поспособствовало бы интеграции в общины;
- ввести новые социальные услуги для ВПЛ.
Больше о помощи
Напомним, в Украине стартовала программа выплаты еще одной денежной помощи. В ее рамках поддержку окажут некоторым фермерским хозяйствам.
Также сообщалось, что пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.
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