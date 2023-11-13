Допомога ВПО — українці можуть отримати гранти від IREX до 10 тис. доларів

Українці можуть отримати гранти від IREX до 10 тис. доларів — умови конкурсу
Міжнародна неурядова організація IREX в Україні оголосила грантовий конкурс проєктів для покращення інтеграції внутрішньо переміщених осіб. У його рамках можна отримати солідні суми грошової допомоги.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Гранти від IREX в Україні
Як зазначають у відомстві, оголошений конкурс є додатковою можливістю підтримки для громадських організацій, які працюють з проблемами переселенців.
"Це можливість для громадських організацій, які працюють над проблемами внутрішніх переселенців, зокрема над посиленням соціальної згуртованості ВПО й інших мешканців громади", — йдеться у повідомленні.
За підсумками конкурсу відібраним учасникам нададуть гранти у сумі до 10 тисяч доларів. На втілення проєкту відведено від 4 до 8 місяців.
У конкурсі можуть взяти участь громади:
- у Черкаській області: місто Черкаси;
- у Чернівецькій області: місто Чернівці;
- у Хмельницькій області: місто Хмельницький, місто Кам’янець-Подільський;
- у Закарпатській області: місто Ужгород, місто Мукачево;
- у Житомирській області: місто Житомир;
- Вінницька область: місто Вінниця;
- у Дніпропетровській області: міста Дніпро та Кам’янське;
- у Івано-Франківській області: міста Коломия та Івано-Франківськ;
- у Львівській області: міста Львів та Червоноград;
- у Київській області: міста Біла Церква та Обухів;
- у Кіровоградській області: місто Кропивницький.
Заявки прийматимуть до 20 листопада. Подробиці — за наступним посиланням.
Зокрема, громади зможуть:
- створити простори для ВПО як місця спілкування та співпраці;
- співпрацювати з місцевою владою щодо впровадження креативних ідей, які сприяють інтеграції переселенців;
- створити креативні простори та діалогові платформи для дискусій та співпраці ВПО та мешканців громад, спільного навчання;
- створити можливості для неформальної освіти ВПО, що посприяло б інтеграції у громади;
- започаткувати нові соціальні послуги для ВПО.
Більше про допомогу
Нагадаємо, в Україні стартувала програма виплати ще однієї грошової допомоги. В її рамках підтримку нададуть деяким фермерським господарствам.
Також повідомлялося, що постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.
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