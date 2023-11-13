Допомога ВПО — українці можуть отримати гранти від IREX до 10 тис. доларів

Американська валюта. Фото: Pixabay

Міжнародна неурядова організація IREX в Україні оголосила грантовий конкурс проєктів для покращення інтеграції внутрішньо переміщених осіб. У його рамках можна отримати солідні суми грошової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як зазначають у відомстві, оголошений конкурс є додатковою можливістю підтримки для громадських організацій, які працюють з проблемами переселенців.

"Це можливість для громадських організацій, які працюють над проблемами внутрішніх переселенців, зокрема над посиленням соціальної згуртованості ВПО й інших мешканців громади", — йдеться у повідомленні.

За підсумками конкурсу відібраним учасникам нададуть гранти у сумі до 10 тисяч доларів. На втілення проєкту відведено від 4 до 8 місяців.

У конкурсі можуть взяти участь громади:

у Черкаській області: місто Черкаси;

у Чернівецькій області: місто Чернівці;

у Хмельницькій області: місто Хмельницький, місто Кам’янець-Подільський;

у Закарпатській області: місто Ужгород, місто Мукачево;

у Житомирській області: місто Житомир;

Вінницька область: місто Вінниця;

у Дніпропетровській області: міста Дніпро та Кам’янське;

у Івано-Франківській області: міста Коломия та Івано-Франківськ;

у Львівській області: міста Львів та Червоноград;

у Київській області: міста Біла Церква та Обухів;

у Кіровоградській області: місто Кропивницький.

Заявки прийматимуть до 20 листопада. Подробиці — за наступним посиланням.

Зокрема, громади зможуть:

створити простори для ВПО як місця спілкування та співпраці;

співпрацювати з місцевою владою щодо впровадження креативних ідей, які сприяють інтеграції переселенців;

створити креативні простори та діалогові платформи для дискусій та співпраці ВПО та мешканців громад, спільного навчання;

створити можливості для неформальної освіти ВПО, що посприяло б інтеграції у громади;

започаткувати нові соціальні послуги для ВПО.

Джерело: Prostir.ua

Більше про допомогу

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Також повідомлялося, що постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.