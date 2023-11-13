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Українці можуть отримати гранти від IREX до 10 тис. доларів — умови конкурсу

13 листопада 2023 12:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога ВПО — українці можуть отримати гранти від IREX до 10 тис. доларів
Американська валюта. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міжнародна неурядова організація IREX в Україні оголосила грантовий конкурс проєктів для покращення інтеграції внутрішньо переміщених осіб. У його рамках можна отримати солідні суми грошової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як зазначають у відомстві, оголошений конкурс є додатковою можливістю підтримки для громадських організацій, які працюють з проблемами переселенців.

"Це можливість для громадських організацій, які працюють над проблемами внутрішніх переселенців, зокрема над посиленням соціальної згуртованості ВПО й інших мешканців громади", — йдеться у повідомленні.

За підсумками конкурсу відібраним учасникам нададуть гранти у сумі до 10 тисяч доларів. На втілення проєкту відведено від 4 до 8 місяців.

У конкурсі можуть взяти участь громади:

  • у Черкаській області: місто Черкаси;
  • у Чернівецькій області: місто Чернівці;
  • у Хмельницькій області: місто Хмельницький, місто Кам’янець-Подільський;
  • у Закарпатській області: місто Ужгород, місто Мукачево;
  • у Житомирській області: місто Житомир;
  • Вінницька область: місто Вінниця;
  • у Дніпропетровській області: міста Дніпро та Кам’янське;
  • у Івано-Франківській області: міста Коломия та Івано-Франківськ;
  • у Львівській області: міста Львів та Червоноград;
  • у Київській області: міста Біла Церква та Обухів;
  • у Кіровоградській області: місто Кропивницький.

Заявки прийматимуть до 20 листопада. Подробиці — за наступним посиланням.

Зокрема, громади зможуть:   

  • створити простори для ВПО як місця спілкування та співпраці;
  • співпрацювати з місцевою владою щодо впровадження креативних ідей, які сприяють інтеграції переселенців;  
  • створити креативні простори та діалогові платформи для дискусій та співпраці ВПО та мешканців громад, спільного навчання;
  • створити можливості для неформальної освіти ВПО, що посприяло б інтеграції у громади;
  • започаткувати нові соціальні послуги для ВПО.

 

гранти ВПО
Джерело: Prostir.ua

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні стартувала програма виплати ще однієї грошової допомоги. В її рамках підтримку нададуть деяким фермерським господарствам.

Також повідомлялося, що постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.

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