Помощь украинцам — как и кто может получить новые продуктовые наборы

Продуктовый набор. Фото: google.com

Украинцы могут оформить гуманитарную помощь от Благотворительного фонда "Справжні українці", сотрудничающего с организацией "Восток SOS". Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.

Об этом говорится на портале Zayava.info.

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Как получить помощь от фонда "Справжні українці"

Как отмечается, гуманитарную помощь от фонда "Справжні українці" могут получить граждане, которые находятся в Житомирской области. В пакет помощи входят продукты, стиральные средства и гигиенические наборы.

Право на получение гуманитарки от фонда имеют как официально зарегистрированные жители Житомира и области, так и переселенцы, получившие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с мая по июль 2023 года. В то же время оформить помощь можно исключительно самостоятельно.

Для этого нужно заполнить и отправить заявку онлайн по следующей ссылке. В специальной форме следует указать:

фамилию, имя и отчество;

номер телефона;

дату выдачи справки ВПЛ;

загрузить скан справки переселенца;

количество мужчин, женщин и детей в семье;

есть ли маломобильные люди, которым предусмотрены отдельные гигиенические средства.

На обработку заявки отводится три рабочих дня.

Заявки принимают до 27 июля этого года, поэтому нужно поспешить.

Что известно о фонде "Справжні українці"

БФ "Настоящие украинцы" работает на территории Житомирской области. Направление работы — помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), людям с первой и второй группой инвалидности, малообеспеченным, многодетным семьям.

Можно обратиться за номером:

+38 (068) 001 25 11:

Или написать на e-mail:

Напомним, Кабинет Министров принял изменения по порядку выплаты единовременной денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о праве граждан на сумму в 5 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.