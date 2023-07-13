Помощь украинцам — как и кто может получить новые продуктовые наборы

Украинцы могут получить гуманитарную помощь: какие условия
Украинцы могут оформить гуманитарную помощь от Благотворительного фонда "Справжні українці", сотрудничающего с организацией "Восток SOS". Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.
Об этом говорится на портале Zayava.info.
Как получить помощь от фонда "Справжні українці"
Как отмечается, гуманитарную помощь от фонда "Справжні українці" могут получить граждане, которые находятся в Житомирской области. В пакет помощи входят продукты, стиральные средства и гигиенические наборы.
Право на получение гуманитарки от фонда имеют как официально зарегистрированные жители Житомира и области, так и переселенцы, получившие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с мая по июль 2023 года. В то же время оформить помощь можно исключительно самостоятельно.
Для этого нужно заполнить и отправить заявку онлайн по следующей ссылке. В специальной форме следует указать:
- фамилию, имя и отчество;
- номер телефона;
- дату выдачи справки ВПЛ;
- загрузить скан справки переселенца;
- количество мужчин, женщин и детей в семье;
- есть ли маломобильные люди, которым предусмотрены отдельные гигиенические средства.
На обработку заявки отводится три рабочих дня.
Заявки принимают до 27 июля этого года, поэтому нужно поспешить.
Что известно о фонде "Справжні українці"
БФ "Настоящие украинцы" работает на территории Житомирской области. Направление работы — помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), людям с первой и второй группой инвалидности, малообеспеченным, многодетным семьям.
Можно обратиться за номером:
- +38 (068) 001 25 11:
Или написать на e-mail:
Напомним, Кабинет Министров принял изменения по порядку выплаты единовременной денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о праве граждан на сумму в 5 тыс. грн.
Также мы писали, что в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.