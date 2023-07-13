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Українці можуть отримати гуманітарну допомогу: які умови

13 липня 2023 12:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — як і хто може отримати нові продуктові набори
Продуктовий набір. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть оформити гуманітарну допомогу від Благодійного фонду "Справжні українці", який співпрацює з організацією "Схід SOS". Для цього потрібно відповідати кільком умовам.

Про це йдеться на порталі Zayava.info.

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Як отримати допомогу від фонду "Справжні українці"

Як зазначається, гуманітарну допомогу від фонду "Справжні українці" можуть отримати громадяни, які перебувають у Житомирській області. У пакет допомоги входять продукти, засоби для прання та гігієнічні набори.

Право на отримання гуманітарки від фонду мають як офіційно зареєстровані жителі Житомира та області, так і переселенці, які отримали статус внутрішньо переміщеної  особи (ВПО) з травня по липень 2023 року. Водночас, оформити допомогу можна виключно самостійно.

Для цього потрібно заповнити та надіслати заявку онлайн за наступним посиланням. У спеціальній формі треба вказати:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • номер телефону;
  • дату видачі довідки ВПО;
  • завантажити скан довідки переселенця;
  • кількість чоловіків, жінок та дітей у сім’ї;
  • чи є маломобільні люди, яким передбачені окремі гігієнічні засоби.

На опрацювання заявки відводиться три робочі дні.

Заявки приймають до 27 липня поточного року, тому потрібно поспішити.

Що відомо про фонд "Справжні українці"

БФ "Справжні українці" працює на території Житомирської області. Напрямок роботи — допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО), людям з першою та другою групою інвалідності, малозабезпеченим, багатодітним родинам.

Можна звернутися за номером:

  • +38 (068) 001 25 11:

Або написати на e-mail:

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. Йдеться про право громадян на суму у 5 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.

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