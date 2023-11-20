Денежная помощь для украинцев — кто может получить 45 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Politeka.net , ссылаясь на Минреинтеграции.

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Детальнее о денежной помощи

Как отмечается, средства в виде гранта могут получить женщины на собственный бизнес. Деньги можно потратить как на начало, так и на восстановление и расширение компании.

В то же время, оформить помощь могут только женщины, проживающие в Запорожье и Широковской объединенной территориальной общине.

Участие в программе касается женщин, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и местных жительниц, принадлежащих к категории уязвимых лиц. Речь идет о:

женщинах, воспитывающих детей с инвалидностью;

одиноких матерях;

женщинах с инвалидностью;

многодетных женщинах;

пожилых женщинах;

малообеспеченных женщинах;

демобилизованных женщинах;

беременных женщинах;

женщинах, воспитывающих ребенка до года;

жен военных;

женщинах, занимающихся лицами, нуждающимися в постоянном уходе;

опекунах и названных родителях.

Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса смогут получить:

индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи;

сопровождение в регистрации физлица-предпринимателя;

представление первой отчетности;

консультации по оплате налогов.

Для получения денежной помощи в виде гранта необходимо заполнить заявку до 22 ноября 2023 года.

Больше о помощи

Напомним, в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.

Также сообщалось, что в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.