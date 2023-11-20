Денежная помощь для украинцев — кто может получить 45 тыс. гривен

Украинцы могут получить новое пособие в 45 тыс. гривен
В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.
Об этом сообщает издание Politeka.net , ссылаясь на Минреинтеграции.
Детальнее о денежной помощи
Как отмечается, средства в виде гранта могут получить женщины на собственный бизнес. Деньги можно потратить как на начало, так и на восстановление и расширение компании.
В то же время, оформить помощь могут только женщины, проживающие в Запорожье и Широковской объединенной территориальной общине.
Участие в программе касается женщин, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и местных жительниц, принадлежащих к категории уязвимых лиц. Речь идет о:
- женщинах, воспитывающих детей с инвалидностью;
- одиноких матерях;
- женщинах с инвалидностью;
- многодетных женщинах;
- пожилых женщинах;
- малообеспеченных женщинах;
- демобилизованных женщинах;
- беременных женщинах;
- женщинах, воспитывающих ребенка до года;
- жен военных;
- женщинах, занимающихся лицами, нуждающимися в постоянном уходе;
- опекунах и названных родителях.
Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса смогут получить:
- индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи;
- сопровождение в регистрации физлица-предпринимателя;
- представление первой отчетности;
- консультации по оплате налогов.
Для получения денежной помощи в виде гранта необходимо заполнить заявку до 22 ноября 2023 года.
Больше о помощи
Напомним, в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.
Также сообщалось, что в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.
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