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Украинцы могут получить новое пособие в 45 тыс. гривен

20 ноября 2023 14:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь для украинцев — кто может получить 45 тыс. гривен
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Politeka.net , ссылаясь на Минреинтеграции.

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Детальнее о денежной помощи

Как отмечается, средства в виде гранта могут получить женщины на собственный бизнес. Деньги можно потратить как на начало, так и на восстановление и расширение компании.

В то же время, оформить помощь могут только женщины, проживающие в Запорожье и Широковской объединенной территориальной общине.

Участие в программе касается женщин, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и местных жительниц, принадлежащих к категории уязвимых лиц. Речь идет о:

  • женщинах, воспитывающих детей с инвалидностью;
  • одиноких матерях;
  • женщинах с инвалидностью;
  • многодетных женщинах;
  • пожилых женщинах;
  • малообеспеченных женщинах;
  • демобилизованных женщинах;
  • беременных женщинах;
  • женщинах, воспитывающих ребенка до года;
  • жен военных;
  • женщинах, занимающихся лицами, нуждающимися в постоянном уходе;
  • опекунах и названных родителях.

Помимо финансовой помощи, победительницы конкурса смогут получить:

  • индивидуальные консультации по разработке бизнес-идеи;
  • сопровождение в регистрации физлица-предпринимателя;
  • представление первой отчетности;
  • консультации по оплате налогов.

Для получения денежной помощи в виде гранта необходимо заполнить заявку до 22 ноября 2023 года.

Больше о помощи

Напомним, в Украине граждане, бесплатно предоставляющие жилье для проживания внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Речь идет о сумме до 900 гривен ежемесячно.

Также сообщалось, что в рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисление средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.

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