Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украинцы могут получить льготы по газоснабжению: детали arrow

Украинцы могут получить льготы по газоснабжению: детали

19 апреля 2023 15:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украинцы могут получить льготы по газоснабжению: детали
Сотрудники коммунальной службы работают над проблемой газоснабжения. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Украине установлены новые льготные нормы по газоснабжению. Пенсионный фонд объяснил, кто может их получить и как ими воспользоваться.

Об этом сообщает пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Льготы по газоснабжению

Чтобы получение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и в частности газоснабжения необходимо соблюдать определенные социальные нормы:

  • по газоснабжению при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,3 кубометра на человека в месяц;
  • по газоснабжению при наличии газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,4 кубометра на человека в месяц;
  • по газоснабжению при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 кубометра на человека в месяц.

Кроме этого, украинцы могут воспользоваться льготой по управлению многоквартирным домом — 21 квадратный метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. Когда фактическая площадь жилья (квартиры) меньше, применяется фактическая площадь.

Напомним, что в Украине освободили от налогов на недвижимость некоторые жилые и нежилые объекты. Речь идет о тех, которые были разрушены или повреждены из-за российской вооруженной агрессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB