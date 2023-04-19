Украинцы могут получить льготы по газоснабжению: детали

Сотрудники коммунальной службы работают над проблемой газоснабжения. Фото: Униан

В Украине установлены новые льготные нормы по газоснабжению. Пенсионный фонд объяснил, кто может их получить и как ими воспользоваться.

Об этом сообщает пенсионный фонд Украины.

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Льготы по газоснабжению

Чтобы получение льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и в частности газоснабжения необходимо соблюдать определенные социальные нормы:

по газоснабжению при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,3 кубометра на человека в месяц;

по газоснабжению при наличии газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,4 кубометра на человека в месяц;

по газоснабжению при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 кубометра на человека в месяц.

Кроме этого, украинцы могут воспользоваться льготой по управлению многоквартирным домом — 21 квадратный метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. Когда фактическая площадь жилья (квартиры) меньше, применяется фактическая площадь.

Напомним, что в Украине освободили от налогов на недвижимость некоторые жилые и нежилые объекты. Речь идет о тех, которые были разрушены или повреждены из-за российской вооруженной агрессии.