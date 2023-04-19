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Українці можуть отримати пільги з газопостачання: деталі

19 квітня 2023 15:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Українці можуть отримати пільги з газопостачання: деталі
Працівники комунальної служби працюють над проблемою газопостачання. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні встановлені нові пільгові норми з газопостачання. Пенсійний фонд пояснив хто може їх отримати і як ними скористатись.

Про це інформує пенсійний фонд України.

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Пільги з газопостачання

Щоб отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг й зокрема газопостачання необхідно дотримуватися певних соціальних норм:

  • з газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 кубометра на одну особу на місяць;
  • з газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 кубометра на одну особу на місяць;
  • з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 кубометра на одну особу на місяць.

Крім цього, українці можуть скористатись пільгою щодо управління багатоквартирним будинком — 21 квадратних метрів загальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю. Коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа.

Нагадаємо, що в Україні звільнили від податків на нерухомість деякі житлові та нежитлові об’єкти. Йдеться про ті, які були зруйновані чи пошкоджені через російську збройну агресію.

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