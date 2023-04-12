Субсидії в Україні — процес оформлення субсидій прискорять

Комунальні платіжки / Фото: google.com

На веб-порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) можуть почати публікувати актуальні відомості щодо кожного побутового споживача. Завдяки цьому спроститься процедура оформлення житлових субсидій для українців.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка регулює ринок електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Що дозволить публікація даних

Як зазначається, відповідне рішення регулятора стосується постачальників таких комунальних послуг:

електричної енергії;

послуг водопостачання та водовідведення;

природного газу.

У Нацкомісії вважають, що оприлюднення актуалізованої інформації щодо кожного побутового споживача спростить подальшу автоматичну обробку та перевірки даних.

"Рішенням НКРЕКП рекомендовано ліцензіатам, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії споживачу, з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, з постачання природного газу, які здійснюють постачання природного газу побутовим споживачам, з розподілу природного газу, розміщувати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України актуалізовану інформацію щодо кожного побутового споживача комунальних послуг для подальшої автоматичної обробки і аналізу", — йдеться у рішенні.

Окрім того, впроваджений підхід до надання соцпослуг будуватиметься на основі передових міжнародних практик державної підтримки найуразливіших категорій населення. Все це для того, щоб максимально спростити процеси взаємодії між одержувачами послуг та державою, а також кращої інформованості громадян про можливість одержання послуги навіть без попереднього звернення до державних структур.

"Такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури звернення та швидке ухвалення рішення про надання соціальних виплат (коли одержувачу житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг не потрібно витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час чекати на рішення)", — зазначають у НКРЕКП.

Як зараз надають право на житлові субсидії

Зараз в Україні оформити субсидію можуть родини, які витрачають на оплату комунальних рахунків більше за обсяг обов'язкового платежу (15% сумарного доходу за місяць). Його розраховують для кожної сім'ї окремо, і сума виходить у підсумку у кожного різна, бо залежить від складу та доходу родини.

Через війну уряд поновив механізм призначення житлових субсидій. Їх тепер надають також переселенцям. Для цього потрібно мати необхідні документи.

Оформити субсидію можуть громадяни:

які, входять до складу домогосподарства, однак перебувають за кордоном під час воєнного стану;

володіють кількома житловими приміщеннями чи будинками, право власності отримали шляхом успадкування;

є борг з оплати комунальних послуг, що утворився під час війни.

Як та куди потрібно подавати заявку

Для того, щоб оформити житлову субсидію, передбачено кілька способів:

можна звернутися особисто у відділення Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ;

передати документи (у паперовому вигляді) через уповноважених осіб тергромад (у сільській, селищній, міській раді) та центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

оформити онлайн через застосунок "Дія".

Основними вважаються такі документи для оформлення житлової субсидії:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи/витрати;

в окремих випадках — договір оренди житла, акт обстеження матеріально-побутових умов оселі претендента.

Як перевірити статус

Українці, які подали заявки на житлові субсидії, можуть дистанційно перевірити їх статус. Для цього слід зайти на сайт Єдиного держреєстру отримувачів житлових субсидій та ввести свої дані.

Оскільки доступ до інформації у реєстрі можливий за адресами домогосподарства, необхідно вказати наступне:

область;

населений пункт;

вулиця;

номер будинку;

номер квартири.

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.