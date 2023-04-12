Податок на нерухомість — кому дозволили не платити

Зруйновані житлові об'єкти. Фото: google.com

В Україні звільнили від податків на нерухомість деякі житлові та нежитлові об’єкти. Йдеться про ті, які були зруйновані чи пошкоджені через російську збройну агресію.

Відповідний законопроєкт №7632 підтримала Верховна Рада України (ВРУ).

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Деталі законопроєкту

Згідно з документом, звільнення від сплати за земельні ділянки для фізичних (за весь 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 — 01.01.2023) застосовуватимуть у разі, якщо розташовані на територіях бойових дій чи в окупації. З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, в якому завершились активні бойові дії чи окупація.

Звільняються від податку на нерухомість фізособи (за 2021 та 2022 рік) та юрособи (з 01.03.2022 — 01.01.2023), якщо житлова нерухомість розташовується у "гарячих точках" чи окупованих територіях. З 2023-го пільга буде діяти до останнього числа місяця, коли завершились бої чи територію деокупували.

Компенсації за зруйноване житло

Раніше повідомлялося, що українці зможуть почати отримувати компенсації за зруйноване від бойових дій житло із травня 2023 року. Такі терміни висловила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, влада розраховує, що з цього часу повноцінно запрацює відповідний механізм.

Наприкінці лютого поточного року парламент ухвалив законопроєкт №7198 про створення механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене від російської агресії.

Через мобільний застосунок "Дія" українці подали більше 325 тисяч повідомлень про знищення чи пошкодження житла через російську агресію.

Нагадаємо, в Україні удосконалили порядок надання грошової компенсації на купівлю житла ветеранами бойових дій та членами їхніх родин. Уряд вніс відповідні зміни до постанов №280, №719 та №214.

Також ми писали, що в Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.