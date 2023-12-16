Субсидии в Украине — как оформить помощь на съемную квартиру

Украинцы могут получить субсидию на съемную квартиру — что важно знать
В Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как оформить субсидию на съемную квартиру
По украинскому законодательству субсидии предоставляют тем гражданам, чей уровень дохода не позволяет полностью оплачивать коммунальные услуги.
В частности, это могут быть иностранные граждане или лица без гражданства, которые находятся в Украине по закону и проживают в квартирах или частных домах.
Таким образом, субсидию можно оформить не только людям, зарегистрированным в жилом помещении, а также:
- лицам, не зарегистрированным, однако фактически проживающим на основе договора аренды;
- застройщикам, индивидуальное жилье которых еще не сдано в эксплуатацию, однако счета поступают;
- ВПЛ, проживающих даже без договора аренды;
- детям без родительской опеки или недееспособным лицам трудоспособного возраста на попечении (на основе заявления опекуна).
Договор аренды жилья
Сам договор аренды жилья должен соответствовать условиям статей 810-825 Гражданского кодекса. В частности, должен быть изложен в письменной форме, а также иметь нотариальное удостоверение (если речь идет о сроке более трех лет).
В таком документе каждая из сторон должна быть четко идентифицирована, поэтому в реквизитах физлица указывают:
- фамилию, имя, отчество;
- идентификационный номер;
- адрес места регистрации (прописку);
- паспортные данные (серию и номер);
- номер мобильного телефона.
При этом для арендаторов жилого помещения субсидию назначают на срок действия договора найма жилья, однако не более 12 месяцев с месяца обращения за назначением помощи. На последующий срок субсидию назначают по обращению арендатора.
Пошаговая инструкция по оформлению субсидии
Для того чтобы оформить заявление на субсидию, необходимо обратиться в орган ПФУ в регионе, где находится человек:
- написать заявление по специальной форме;
- добавить договор аренды жилья;
- для ВПЛ, проживающим без договора аренды, добавить к заявлению документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу;
- заполнить справку о доходах, учитывая доходы всей семьи.
Субсидию можно оформить дистанционно — в мобильном приложении "Дія" или на сайте ПФУ. Для этого нужно:
- выбрать раздел "Услуги" и перейти в пункт "Заявление на субсидию";
- заполнить все поля и обязательно проверить правильность введенных данных;
- выбрать, на какие услуги требуется субсидия;
- задекларировать все свое имущество и указать технические особенности домохозяйства.
При этом следует отметить, что в случае изменения состава домохозяйства в течение тридцати дней нужно уведомить орган ПФУ и снова подать заявление и декларацию.
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