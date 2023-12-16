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Украинцы могут получить субсидию на съемную квартиру — что важно знать

16 декабря 2023 07:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — как оформить помощь на съемную квартиру
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как оформить субсидию на съемную квартиру

По украинскому законодательству субсидии предоставляют тем гражданам, чей уровень дохода не позволяет полностью оплачивать коммунальные услуги.

В частности, это могут быть иностранные граждане или лица без гражданства, которые находятся в Украине по закону и проживают в квартирах или частных домах.

Таким образом, субсидию можно оформить не только людям, зарегистрированным в жилом помещении, а также:

  • лицам, не зарегистрированным, однако фактически проживающим на основе договора аренды;
  • застройщикам, индивидуальное жилье которых еще не сдано в эксплуатацию, однако счета поступают;
  • ВПЛ, проживающих даже без договора аренды;
  • детям без родительской опеки или недееспособным лицам трудоспособного возраста на попечении (на основе заявления опекуна).

Договор аренды жилья

Сам договор аренды жилья должен соответствовать условиям статей 810-825 Гражданского кодекса. В частности, должен быть изложен в письменной форме, а также иметь нотариальное удостоверение (если речь идет о сроке более трех лет).

В таком документе каждая из сторон должна быть четко идентифицирована, поэтому в реквизитах физлица указывают:

  • фамилию, имя, отчество;
  • идентификационный номер;
  • адрес места регистрации (прописку);
  • паспортные данные (серию и номер);
  • номер мобильного телефона.

При этом для арендаторов жилого помещения субсидию назначают на срок действия договора найма жилья, однако не более 12 месяцев с месяца обращения за назначением помощи. На последующий срок субсидию назначают по обращению арендатора.

Пошаговая инструкция по оформлению субсидии

Для того чтобы оформить заявление на субсидию, необходимо обратиться в орган ПФУ в регионе, где находится человек:

  • написать заявление по специальной форме;
  • добавить договор аренды жилья;
  • для ВПЛ, проживающим без договора аренды, добавить к заявлению документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу;
  • заполнить справку о доходах, учитывая доходы всей семьи.

Субсидию можно оформить дистанционно — в мобильном приложении "Дія" или на сайте ПФУ. Для этого нужно:

  • выбрать раздел "Услуги" и перейти в пункт "Заявление на субсидию";
  • заполнить все поля и обязательно проверить правильность введенных данных;
  • выбрать, на какие услуги требуется субсидия;
  • задекларировать все свое имущество и указать технические особенности домохозяйства.

При этом следует отметить, что в случае изменения состава домохозяйства в течение тридцати дней нужно уведомить орган ПФУ и снова подать заявление и декларацию.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине жилищно-коммунальные тарифы на природный газ могут измениться в 2024 году. Стало известно, сколько придется платить украинцам в январе.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

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