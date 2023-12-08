Тарифи на воду — українцям пояснили, чому зростуть ціни

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стоїть гостра потреба у підвищенні тарифів на водопостачання та водовідведення. На уладнанні цього питання наполягають міжнародні кредитори.

Про це повідомляють в асоціації "Укрводоканалекологія".

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Підвищення тарифів на воду

Як відомо, в країні протягом 2023 року неодноразово порушувалося питання зміни тарифів на воду, однак за рішенням уряду його відтермінували.

За словами президента асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, через повномасштабну війну в країні зруйнована й пошкоджена значна кількість об'єктів, зокрема водоканали. Їх відновлювати дуже складно з поточними тарифами на воду. У підприємств немає можливості зробити це повноцінно.

Президент асоціації зауважив, що Світовий банк висловив готовність допомагати у відновленні пошкоджених об'єктів, проте за умови перегляду тарифів на воду для населення.

При цьому вони ладні відбудувати краще, ніж було до пошкоджень.

"Вони готові допомагати, фінансувати проєкти відновлення та реконструкції об'єктів, але потрібно виконати базові завдання. Вирішити питання щодо поточного фінансування діяльності водоканалів. Повинне бути вирішене тарифне питання", — пояснив він.

Водночас, він наголошує, що у разі підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення зростуть і субсидії для тих українців, які не можуть платити більше.

У такий спосіб міжнародні організації допомагатимуть у відновленні об'єктів і будуть покриті витрати водоканалів, але уразливі категорії населення матимуть допомогу.

Посадовець попередив, що підвищення тарифів на воду неминуче, проте, коли це станеться — поки що під питанням. Уряд дотримується стратегії стримування комунальних тарифів під час війни.

Скасування підвищення цін на воду

В Україні з 1 липня цього року мав стартувати перший етап подорожчання централізованого водопостачання та водовідведення, а з вересня — другий. Однак влада заборонила втілювати такі плани Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Очікувалося, що вода мала стати дорожчою для 88 водоканалів обласних центрів і міст у середньому на понад 30%.

Як пояснювали в Нацкомісії, перегляд тарифів обумовлений збільшенням вартості його складових, зокрема електрики.

На перший етап зростання тарифів закладали:

вищі ціни на електрику;

подорожчання реагентів;

зменшення обсягів реалізації.

На другий етап заклали:

більший рівень оплати праці;

витрати на виконання зобов’язань за міжнародними кредитними договорами.

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