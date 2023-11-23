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Украинцы могут потерять субсидии — что нужно знать о продаже имущества

23 ноября 2023 07:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — помощь можно потерять из-за продажи имущества
Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины предупредили, что на решение о назначении или переназначении жилищной субсидии на отопительный сезон 2023-2024 годов может влиять продажа имущества. Речь идет о доходах, превышающих определенную сумму.

Об этом рассказали представители Минсоцполитики.

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Как отмечают в ведомстве, в ноябре-декабре 2023 года право на субсидии на отопительный сезон зависит от уровня дохода домохозяйства, однако есть исключения.

В Минсоцполитики подчеркнули, что на назначение помощи влияет продажа имущества на сумму более 100 тысяч гривен, однако немаловажную роль играет период, когда это было сделано.

Во время назначении субсидии с октября текущего года учитываются доходы домохозяйства, полученные в первом-втором кварталах года. Речь идет о периоде января-июне 2023 года.

"Доходы же, о которых идет речь, — за ноябрь-декабрь 2023 года, будут учитываться при назначении жилищной субсидии уже в мае 2024 года", отметили представители Минсоца.

Там подчеркивают, что гражданин, уже имеющий субсидию, должен в течение 30 календарных дней уведомить орган Пенсионного фонда Украины о получении им или членом семьи лица из состава домохозяйства единовременно дохода, который больше 25-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Речь идет о сумме 67,1 тыс. гривен.

При этом не включат в счет дохода такую благотворительную помощь:

  • полученный на образование;
  • на медицинские услуги;
  • на борьбу с последствиями стихийного бедствия, аварий, эпидемий общегосударственного или местного характера;
  • на ликвидацию экологических, техногенных или других катастроф в местностях, объявленных зонами чрезвычайной ситуации;
  • страховые выплаты на медицинскую и соцпомощь;
  • наследство в виде недвижимости или основной части;
  • грант или стипендия для обучения.

Они объясняют, что для расчета субсидий как среднемесячный совокупный доход граждан учитывают следующие периоды:

  • когда субсидия назначается не с начала отопительного или неотапливаемого сезона — за два квартала, которые предшествуют месяцу перед месяцем обращение за назначением пособия по оплате коммуналки;
  • когда субсидия назначается с начала неотапливаемого периода — за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года.

"Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода за предыдущий календарный год", — отметили специалисты.

Больше о коммуналке

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине возросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

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