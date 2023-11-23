Субсидії в Україні — допомогу можна втратити через продаж майна

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві соціальної політики України попередили, що на рішення про призначення або перепризначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 років може впливати продаж майна. Йдеться про доходи, які перевищують певну суму.

Про це розповіли представники Мінсоцполітики.

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Як зазначають у відомстві, у листопаді-грудні 2023 року право на субсидії на опалювальний сезон залежить від рівня доходу домогосподарства, проте є винятки.

У Мінсоцполітики зауважили, що під час призначення субсидії з жовтня поточного року беруть до уваги доходи домогосподарства, отримані у першому-другому кварталах року. Йдеться про період січень-червень 2023 року.

"Доходи ж, про які йде мова, — за листопад-грудень 2023-го року, — будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії вже у травні 2024 року", — зазначили представники Мінсоцу.

Там наголошують, якщо громадянин, який вже має субсидію, повинен упродовж 30 календарних днів повідомити орган Пенсійного фонду України про одержання ним чи членом родини особи із складу домогосподарства одноразово доходу, який більший за 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Йдеться про суму 67,1 тис. гривень.

При цьому не включать до обрахунку доходу таку благодійну допомогу:

отриману на здобуття освіти;

на медичні послуги;

на боротьбу з наслідками стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного чи місцевого характеру;

на ліквідацію екологічних, техногенних чи інших катастроф у місцевостях, які оголошені зонами надзвичайної ситуації;

страхові виплати на медичну та соцдопомогу;

спадщину у вигляді нерухомості чи основної частини;

грант чи стипендія на навчання.

Вони пояснюють, що загалом для розрахунку субсидій як середньомісячний сукупний дохід громадян враховують наступні періоди:

коли субсидія призначається не з початку опалювального чи неопалювального сезону — за два квартали, які передують місяцю перед місяцем звернення за призначенням допомоги з оплати комуналки;

коли субсидія призначається із початку неопалювального періоду — за третій та четвертий квартали попереднього календарного року.

"Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік", — зауважили фахівці.

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