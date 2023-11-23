Зарплаты в Украине — кто в стране может зарабатывать от 100 тыс. грн

Украинцы могут зарабатывать от 100 тыс. грн — топ-3 горячих вакансий
В Украине существенно вырос спрос на IT-специалистов, традиционно получающих самые высокие заработные платы. Однако на рынке труда есть вакансии с зарплатами в других сферах, превышающих 100 тысяч гривен.
Об этом говорится на одном из популярных порталов по поиску работы.
ТОП-3 вакансий с зарплатой от 100 тыс. грн
По этим данным, за последнюю неделю, в частности, в Киеве вырос спрос на программистов. Работодатели ищут опытных разработчиков и аналитиков данных. Однако все чаще появляются предложения работы для специалистов других сфер, где можно зарабатывать ежемесячно от 100 тыс. гривен.
Агенты по недвижимости
Агентство недвижимости приглашает сотрудников в отдел купли-продажи недвижимости. Заработную плату предлагают на уровне от 100 тыс. до 260 тыс. гривен
Среди требований:
- целенаправленность, ответственность, грамотная письменная и устная речь.
Среди обязанностей:
- консультирование клиентов по вопросам купли/продажи объектов недвижимости;
- составление удачных предложений;
- поездки на встречи с клиентами.
Руководители отделов продаж со знанием немецкого языка
Одна из клининговых компаний, занимающаяся обслуживанием гостиниц премиум-класса на территории Германии, ищет человека на должность руководителя отдела продаж. Заработную плату обещают на уровне от 200 тыс. гривен
Среди требований:
- опыт работы от одного года;
- знание, как контролировать рабочий процесс и распределять обязанности;
- знание немецкого языка на уровне В2+.
Среди обязанностей:
- управление продажами и организация эффективного функционирования отдела продаж;
- обеспечение развития клиентов и расширение клиентской базы;
- осуществление регулярной оценки эффективности работы подчиненных;
- контроль качества и количества звонков;
- анализ продаж, клиентов, конкурентов;
Риелторы, брокеры
Агентство недвижимости ищет в команду активных, амбициозных менеджеров по продажам/риэлторам. Заработную плату предлагают на уровне от 60 тыс. до 200 тыс. гривен
Среди обязанностей:
- проведение встреч с застройщиками и продавцами недвижимости, обсуждение сотрудничества.
- обработка входящих звонков от клиентов и поощрение к покупке;
- организация и проведение пересмотров объектов недвижимости.
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Напомним, правительство рассматривает изменения в оплате труда работников местных государственных администраций. Так, у них увеличится заработная плата почти вдвое.
Также мы писали, что в Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.
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