Зарплаты в Украине — кто в стране может зарабатывать от 100 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине существенно вырос спрос на IT-специалистов, традиционно получающих самые высокие заработные платы. Однако на рынке труда есть вакансии с зарплатами в других сферах, превышающих 100 тысяч гривен.

Об этом говорится на одном из популярных порталов по поиску работы.

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По этим данным, за последнюю неделю, в частности, в Киеве вырос спрос на программистов. Работодатели ищут опытных разработчиков и аналитиков данных. Однако все чаще появляются предложения работы для специалистов других сфер, где можно зарабатывать ежемесячно от 100 тыс. гривен.

Агенты по недвижимости

Агентство недвижимости приглашает сотрудников в отдел купли-продажи недвижимости. Заработную плату предлагают на уровне от 100 тыс. до 260 тыс. гривен

Среди требований:

целенаправленность, ответственность, грамотная письменная и устная речь.

Среди обязанностей:

консультирование клиентов по вопросам купли/продажи объектов недвижимости;

составление удачных предложений;

поездки на встречи с клиентами.

Руководители отделов продаж со знанием немецкого языка

Одна из клининговых компаний, занимающаяся обслуживанием гостиниц премиум-класса на территории Германии, ищет человека на должность руководителя отдела продаж. Заработную плату обещают на уровне от 200 тыс. гривен

Среди требований:

опыт работы от одного года;

знание, как контролировать рабочий процесс и распределять обязанности;

знание немецкого языка на уровне В2+.

Среди обязанностей:

управление продажами и организация эффективного функционирования отдела продаж;

обеспечение развития клиентов и расширение клиентской базы;

осуществление регулярной оценки эффективности работы подчиненных;

контроль качества и количества звонков;

анализ продаж, клиентов, конкурентов;

Риелторы, брокеры

Агентство недвижимости ищет в команду активных, амбициозных менеджеров по продажам/риэлторам. Заработную плату предлагают на уровне от 60 тыс. до 200 тыс. гривен

Среди обязанностей:

проведение встреч с застройщиками и продавцами недвижимости, обсуждение сотрудничества.

обработка входящих звонков от клиентов и поощрение к покупке;

организация и проведение пересмотров объектов недвижимости.

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Напомним, правительство рассматривает изменения в оплате труда работников местных государственных администраций. Так, у них увеличится заработная плата почти вдвое.

Также мы писали, что в Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.