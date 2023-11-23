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Украинцы могут зарабатывать от 100 тыс. грн — топ-3 горячих вакансий

23 ноября 2023 13:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кто в стране может зарабатывать от 100 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине существенно вырос спрос на IT-специалистов, традиционно получающих самые высокие заработные платы. Однако на рынке труда есть вакансии с зарплатами в других сферах, превышающих 100 тысяч гривен.

Об этом говорится на одном из популярных порталов по поиску работы.

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По этим данным, за последнюю неделю, в частности, в Киеве вырос спрос на программистов. Работодатели ищут опытных разработчиков и аналитиков данных. Однако все чаще появляются предложения работы для специалистов других сфер, где можно зарабатывать ежемесячно от 100 тыс. гривен.

Агенты по недвижимости

Агентство недвижимости приглашает сотрудников в отдел купли-продажи недвижимости. Заработную плату предлагают на уровне от 100 тыс. до 260 тыс. гривен

Среди требований:

  • целенаправленность, ответственность, грамотная письменная и устная речь.

Среди обязанностей:

  • консультирование клиентов по вопросам купли/продажи объектов недвижимости;
  • составление удачных предложений;
  • поездки на встречи с клиентами.

Руководители отделов продаж со знанием немецкого языка

Одна из клининговых компаний, занимающаяся обслуживанием гостиниц премиум-класса на территории Германии, ищет человека на должность руководителя отдела продаж. Заработную плату обещают на уровне от 200 тыс. гривен

Среди требований:

  • опыт работы от одного года;
  • знание, как контролировать рабочий процесс и распределять обязанности;
  • знание немецкого языка на уровне В2+.

Среди обязанностей:

  • управление продажами и организация эффективного функционирования отдела продаж;
  • обеспечение развития клиентов и расширение клиентской базы;
  • осуществление регулярной оценки эффективности работы подчиненных;
  • контроль качества и количества звонков;
  • анализ продаж, клиентов, конкурентов;

Риелторы, брокеры

Агентство недвижимости ищет в команду активных, амбициозных менеджеров по продажам/риэлторам. Заработную плату предлагают на уровне от 60 тыс. до 200 тыс. гривен

Среди обязанностей:

  • проведение встреч с застройщиками и продавцами недвижимости, обсуждение сотрудничества.
  • обработка входящих звонков от клиентов и поощрение к покупке;
  • организация и проведение пересмотров объектов недвижимости.

Больше о работе

Напомним, правительство рассматривает изменения в оплате труда работников местных государственных администраций. Так, у них увеличится заработная плата почти вдвое.

Также мы писали, что в Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.

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