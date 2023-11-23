Зарплати в Україні — хто в країні може заробляти від 100 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні суттєво зріс попит на IT-фахівців, які традиційно отримують найвищі заробітні плати. Однак, на ринку праці є вакансії із зарплатами в інших сферах, що перевищують 100 тисяч гривень.

Про це йдеться на одному з популярних порталів з пошуку роботи.

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За цими даними, за останній тиждень, зокрема, у Києві зріс попит на програмістів. Роботодавці шукають досвідчених розробників та аналітиків даних. Однак, дедалі частіше з'являються пропозиції роботи для фахівців інших сфер, де можна заробляти щомісяця від 100 тис. гривень.

Агенти з нерухомості

Агенція з нерухомості запрошує співробітників до відділу купівлі-продажу нерухомості. Заробітну плату пропонують на рівні від 100 тис. до 260 тис. гривень

Серед вимог:

цілеспрямованість, відповідальність, грамотне письмове та усне мовлення.

З-поміж обов'язків:

консультування клієнтів з питань купівлі/продажу об'єктів нерухомості;

упорядкування вдалих пропозицій;

поїздки на зустрічі з клієнтами;

Керівники відділів продажу зі знанням німецької мови

Одна з клінінгових компаній, що займається обслуговуванням готелів преміум-класу на території Німеччини, шукає людину на посаду Керівника відділу продажу. Заробітну плату обіцяють на рівні від 200 тис. гривень

Серед вимог:

досвід роботи від одного року;

знання, як контролювати робочий процес та розподіляти обов'язки;

знання німецької мови на рівні В2+.

З-поміж обов'язків:

управління продажами та організація ефективного функціонування відділу продажів;

забезпечення розвитку клієнтів та розширення клієнтської бази;

здійснення регулярної оцінки ефективності роботи підлеглих;

контроль якості та кількості дзвінків;

аналіз продажів, клієнтів, конкурентів.

Рієлтори, брокери

Агентство нерухомості шукає в команду активних, амбітних менеджерів з продажу/ріелторів. Заробітну плату пропонують на рівні від 60 тис. до 200 тис. гривень.

З-поміж обов'язків:

проведення зустрічей із забудовниками та продавцями нерухомості, обговорення співпраці;

обробка вхідних дзвінків від клієнтів та заохочення до купівлі;

організація та проведення переглядів об'єктів нерухомості.

Більше про роботу

Нагадаємо, уряд розглядає зміни в оплаті праці працівників місцевих державних адміністрацій. Так, у них збільшиться заробітна плата майже вдвічі.

Також ми писали, що в Україні зріс показник середньомісячної заробітної плати. Державна служба статистики проаналізувала розмір виплат за різними видами економічної діяльності.