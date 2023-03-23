Помощь беженцам — как получить выплаты в Польше

Финансовая помощь рассчитана на беженцев

В Польше для украинских беженцев действует программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Такая информация содержится на официальном сайте фонда.

Что предлагает фонд

Помощь Diakonie Katastrophenhilfe оказывает в течение трех месяцев каждому украинцу, который подаст заявку. Выплачивается по около 700 злотых (5,77 тыс. грн) и 600 злотых (4,95 тыс. грн) на каждого члена семьи.

Подать заявку на выплаты можно при приеме в ближайшем пункте помощи в Польше.

Для этого нужно: нажать кнопку "Назначить встречу" на сайте по ссылке или связаться по номерам телефона, если нет возможности прийти лично:

800 000 232;

800 011 177;

0048918199499;

Должны выдать код при посещении центра, который позволит зарегистрироваться на сайте.

Что еще стоит знать

Напомним, в прошлом году Польша выделила Украине и гражданам около 30 млрд злотых. В пересчете — около 7 млрд долларов. Сумма финансовой поддержки Украины равнялась 1% ВВП собственной страны.

Также украинцы, переехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут воспользоваться еще одной программой финансовой помощи. По ней можно получить до 500 злотых.