Помощь от Каритас — как и кто может получить деньги на ремонт жилья

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

Украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

Об этом сообщает издание NV.

Читайте также:

Программа поддержки от Каритас

В рамках проекта "Ремонты домохозяйств в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях" помощь могут получить жители Житомира и области.

Денежную помощь окажут владельцам домохозяйств, чье жилье получило незначительные повреждения, и подпадают под несколько критериев отбора. Средства выплатят:

лицам с тяжелым заболеванием;

людям, имеющим инвалидность;

одиноким гражданам преклонных лет от 60 лет;

одиноким матерям, родителям, опекунам с детьми младше 18 лет;

многодетным семьям;

беременным женщинам;

одиноким матерям с детьми младше трех лет.

Также выплаты получат домохозяйства, у которых нет источника дохода, или если средний месячный доход на одного члена семьи не превышает сумму 6318 гривен.

При этом средства разрешается потратить исключительно на:

ремонтные услуги строительных компаний;

самостоятельный ремонт при возможности.

Проект профинансирует малый или средний ремонт в случае повреждения жилья, однако фактически целого и пригодного для проживания. Прежде всего, речь идет о ремонте:

разбитых окон и дверей;

обвала подвесных потолков;

незначительных повреждений крыши;

электросети и водопроводных труб внутри жилья, нуждающихся в незначительных ремонтах.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Граждане, подпадающие под вышеперечисленные критерии и желающие получить помощь, должны заполнить заявку по следующей ссылке.

Если гражданин заполнит анкету, через два-три дня ему позвонит сотрудник Каритас, чтобы договориться об осмотре жилья. Речь идет о визите инженера и социального работника для технической оценки повреждений в домохозяйстве.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским женщинам предоставят шанс получить 1 миллион долларов. Средства выделят для реализации грантовой программы "Создай!".

Также мы писали, что в Украине во время войны многие граждане потеряли работу. Такие лица имеют право на государственную финансовую поддержку.