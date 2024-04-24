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Украинцы получат помощь от Каритас на ремонт жилья — условия

24 апреля 2024 09:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь от Каритас — как и кто может получить деньги на ремонт жилья
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

Об этом сообщает издание NV.

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Программа поддержки от Каритас

В рамках проекта "Ремонты домохозяйств в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях" помощь могут получить жители Житомира и области.

Денежную помощь окажут владельцам домохозяйств, чье жилье получило незначительные повреждения, и подпадают под несколько критериев отбора. Средства выплатят:

  • лицам с тяжелым заболеванием;
  • людям, имеющим инвалидность;
  • одиноким гражданам преклонных лет от 60 лет;
  • одиноким матерям, родителям, опекунам с детьми младше 18 лет;
  • многодетным семьям;
  • беременным женщинам;
  • одиноким матерям с детьми младше трех лет.

Также выплаты получат домохозяйства, у которых нет источника дохода, или если средний месячный доход на одного члена семьи не превышает сумму 6318 гривен.

При этом средства разрешается потратить исключительно на:

  • ремонтные услуги строительных компаний;
  • самостоятельный ремонт при возможности.

Проект профинансирует малый или средний ремонт в случае повреждения жилья, однако фактически целого и пригодного для проживания. Прежде всего, речь идет о ремонте:

  • разбитых окон и дверей;
  • обвала подвесных потолков;
  • незначительных повреждений крыши;
  • электросети и водопроводных труб внутри жилья, нуждающихся в незначительных ремонтах.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Граждане, подпадающие под вышеперечисленные критерии и желающие получить помощь, должны заполнить заявку по следующей ссылке.

Если гражданин заполнит анкету, через два-три дня ему позвонит сотрудник Каритас, чтобы договориться об осмотре жилья. Речь идет о визите инженера и социального работника для технической оценки повреждений в домохозяйстве.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским женщинам предоставят шанс получить 1 миллион долларов. Средства выделят для реализации грантовой программы "Создай!".

Также мы писали, что в Украине во время войны многие граждане потеряли работу. Такие лица имеют право на государственную финансовую поддержку.

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