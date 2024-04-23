Гранти на бізнес — українським жінкам виділять 1 млн доларів

Американська валюта. Фото: Unsplush

Українським жінкам нададуть шанс отримати 1 мільйон доларів. Кошти виділять для реалізації грантової програми "Створюй!".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Запуск грантової програми "Створюй!"

Як зазначають у пресслужбі, програму започаткувало Міністерство економіки за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation. Її впровадять у партнерстві з держфінустановою "Ощадбанк".

"$1 000 000 будуть спрямовані на інвестиції в бізнеси з виробництва", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що презентація відповідної програми відбудеться 24 квітня. Під час події планують обговорити:

умови отримання грантової підтримки;

хто матиме право отримати грант та механізм відбору;

роль жінок у розвитку виробництва та зростанні економіки.

Кошти для реалізації грантової програми "Створюй!" є інвестицією Western NIS Enterprise Fund, що підтримує ініціативи з реалізації реформ в Україні та трансформаційні проєкти, додали у Мінекономіки.

Програма "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація"

Раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск нового сезону грантової програми для українських жінок "Відважна 2. Масштабування та диджиталізація", у рамках якої можна отримати до 100 тис. гривень.

У проєкті можуть взяти жінки, які починають власну справу чи вже мають мікро- чи мале підприємство, однак хочуть знайти шляхи для розвитку.

Заявки можна подавати до 28 квітня 2024 року. Деталі можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році громадяни України мають право на грошову допомогу на дітей у сумі 41 тис. гривень. Йдеться про виплати для родин при народженні дитини, заявки на які можна подавати в онлайн-режимі та особисто.

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