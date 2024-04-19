Допомога безробітним українцям — як отримати 7 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час війни багато громадян втратили роботу. Такі особи мають право на державну фінансову підтримку.

Про те, які зараз виплати та як отримати допомогу, пише видання ЕП.

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Допомога безробітним українцям у 2024 році

Як свідчать дані Держслужби зайнятості, станом на початок 2024 року статус безробітного мали понад 96 тисяч громадян. За час війни кількість рекордно зменшилась, зокрема, через те, що тепер у безробітних чоловіків вимагають наявність військового квитка, а також через скорочення виплат.

Так, під час воєнного стану розмір виплат з безробіття не може перевищувати суму, затверджену на 1 січня відповідного року мінімальної заробітної плати. До війни сума дорівнювала чотирикратному розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Минулого року вона була незмінна, а цьогоріч зросла. Виплати змінились так:

2021 рік — 9,08 тис. гривень;

2022 рік — 6,5 тис. гривень;

2023 рік — 6,7 тис. гривень;

2024 рік — 7,1 тис. гривень.

Із жовтня 2023 року мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищили з 1 тис. до 1,5 тис. гривень. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) мінімальну суму допомоги встановили на рівні 2,5 тис. гривень.

Розмір виплат буде для кожного індивідуальний, адже залежить від:

наявної кількості страхового стажу;

причини припинення трудових відносин (звільнення за власним бажанням/за згодою сторін/скорочення);

розміру заробітної плати, отримуваної до звільнення.

У разі, якщо стаж перевищує сім місяців, то сума допомоги буде обчислюватися у відсотках від середньої зарплати працівника за шість місяців перед звільненням, за таких умов:

стаж до двох років — 50% від виплат;

від двох до шести років — 55%;

від шести до 12 років — 60%;

понад 18 років — 70%.

Як українцям отримати статус безробітного

За законодавством, отримати статус безробітного українці можуть дистанційно, подавши заяву через:

портал державних послуг "Дія";

на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

Також можна звернутись особисто у будь-який центр зайнятості, незалежно від місця реєстрації.

При цьому процедура реєстрації у "Дії" спрощена. Нею можуть скористатися ВПО або особи, які перебувають на території, де тривають бойові дії. Вона дозволяє зареєструватися без сканів документів та в разі їх відсутності.

Після обрання процедури, потрібно пройти коротку авторизацію, яка визначить чи має громадянин право на отримання виплат та заповнити анкету.

Джерело: "Дія"

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих розповіли про правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тепер під час нарахування виплат для переселенців будуть враховувати документи про склад сім'ї.

Також ми писали, що українцям доступні компенсації за працевлаштування переселенців через державний портал "Дія" за оновленими правилами. Розмір компенсації — 8 тис. гривень.