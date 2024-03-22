Помощь по программе Деньги на защиту — кто из украинцев имеет право

Украинцы получат помощь по программе "Деньги на защиту" — детали
Некоторые украинцы могут получить помощь от благотворительной организации "Каритас Харьков". Речь идет о программе "Деньги на защиту".
Об этом сообщает БО "Каритас Харьков".
На какие нужды оказывают помощь "Деньги на защиту"
Как отмечается, программа "Деньги на защиту" создана для поддержки граждан, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, есть угрозы жизни или здоровью, просто нуждаются в материальной помощи для покупки жизненно важных товаров и услуг:
- средства для реабилитации;
- медицинские услуги (хирургические операции и обследование до 14 тыс. грн);
- медикаменты, не покрываемые финансово государством.
Кто имеет право на финансовую помощь
За помощью в благотворительную организацию могут обратиться граждане, относящиеся к категории уязвимых. Среди условий:
- проживание на деоккупированных территориях в зоне от нуля до 30 км от границы или линии фронта;
- внутренне перемещенные лица, проживающие в Харькове и области.
Граждане, которые обращаются за помощью, должны соответствовать следующим требованиям:
- среди членов домохозяйства — люди с инвалидностью;
- тяжелое заболевание; быть членом домохозяйства лица, имеющего тяжелую болезнь;
- одинокий пожилой человек (55+), проживание в домохозяйстве с одним или двумя пожилыми людьми, не имеющими поддержки родных;
- одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
- многодетная семья (трое и более несовершеннолетних детей);
- беременная женщина или мать детей младше трех лет.
Также будут учитывать, какой доход у гражданина, претендующего на помощь. В среднем месячный доход на одного человека в семье не должен превышать 6,318 тыс. гривен.
Как подать заявку на помощь
По словам организаторов, все, кому нужна помощь и кто подпадает под вышеуказанные критерии, могут обратиться на горячую линию Каритас Харьков по телефону:
- 0-800-336-734.
Там можно уточнить подробную информацию, узнать список документов, необходимый для оформления помощи.
"Проект реализуется при финансовой поддержке Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству", — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, граждане могут получить немалую материальную помощь по новой государственной программе. Заявки на участие в программе принимаются до 24 марта 2024 года.
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