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Украинцы получат помощь по программе "Деньги на защиту" — детали

22 марта 2024 13:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь по программе Деньги на защиту — кто из украинцев имеет право
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Некоторые украинцы могут получить помощь от благотворительной организации "Каритас Харьков". Речь идет о программе "Деньги на защиту".

Об этом сообщает БО "Каритас Харьков".

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На какие нужды оказывают помощь "Деньги на защиту"

Как отмечается, программа "Деньги на защиту" создана для поддержки граждан, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, есть угрозы жизни или здоровью, просто нуждаются в материальной помощи для покупки жизненно важных товаров и услуг:

  • средства для реабилитации;
  • медицинские услуги (хирургические операции и обследование до 14 тыс. грн);
  • медикаменты, не покрываемые финансово государством.

Кто имеет право на финансовую помощь

За помощью в благотворительную организацию могут обратиться граждане, относящиеся к категории уязвимых. Среди условий:

  • проживание на деоккупированных территориях в зоне от нуля до 30 км от границы или линии фронта;
  • внутренне перемещенные лица, проживающие в Харькове и области.

Граждане, которые обращаются за помощью, должны соответствовать следующим требованиям:

  • среди членов домохозяйства — люди с инвалидностью;
  • тяжелое заболевание; быть членом домохозяйства лица, имеющего тяжелую болезнь;
  • одинокий пожилой человек (55+), проживание в домохозяйстве с одним или двумя пожилыми людьми, не имеющими поддержки родных;
  • одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;
  • многодетная семья (трое и более несовершеннолетних детей);
  • беременная женщина или мать детей младше трех лет.

Также будут учитывать, какой доход у гражданина, претендующего на помощь. В среднем месячный доход на одного человека в семье не должен превышать 6,318 тыс. гривен.

Как подать заявку на помощь

По словам организаторов, все, кому нужна помощь и кто подпадает под вышеуказанные критерии, могут обратиться на горячую линию Каритас Харьков по телефону:

  • 0-800-336-734.

Там можно уточнить подробную информацию, узнать список документов, необходимый для оформления помощи.

"Проект реализуется при финансовой поддержке Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить немалую материальную помощь по новой государственной программе. Заявки на участие в программе принимаются до 24 марта 2024 года.

Также мы писали, что в 2024 году изменился размер помощи малоимущим семьям, который зависит от прожиточного минимума. Известно, какие сейчас суммы и не отменят ли выплаты тем, кто за границей.

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