Помощь по программе Деньги на защиту — кто из украинцев имеет право

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут получить помощь от благотворительной организации "Каритас Харьков". Речь идет о программе "Деньги на защиту".

Об этом сообщает БО "Каритас Харьков".

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Как отмечается, программа "Деньги на защиту" создана для поддержки граждан, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, есть угрозы жизни или здоровью, просто нуждаются в материальной помощи для покупки жизненно важных товаров и услуг:

средства для реабилитации;

медицинские услуги (хирургические операции и обследование до 14 тыс. грн);

медикаменты, не покрываемые финансово государством.

Кто имеет право на финансовую помощь

За помощью в благотворительную организацию могут обратиться граждане, относящиеся к категории уязвимых. Среди условий:

проживание на деоккупированных территориях в зоне от нуля до 30 км от границы или линии фронта;

внутренне перемещенные лица, проживающие в Харькове и области.

Граждане, которые обращаются за помощью, должны соответствовать следующим требованиям:

среди членов домохозяйства — люди с инвалидностью;

тяжелое заболевание; быть членом домохозяйства лица, имеющего тяжелую болезнь;

одинокий пожилой человек (55+), проживание в домохозяйстве с одним или двумя пожилыми людьми, не имеющими поддержки родных;

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;

многодетная семья (трое и более несовершеннолетних детей);

беременная женщина или мать детей младше трех лет.

Также будут учитывать, какой доход у гражданина, претендующего на помощь. В среднем месячный доход на одного человека в семье не должен превышать 6,318 тыс. гривен.

Как подать заявку на помощь

По словам организаторов, все, кому нужна помощь и кто подпадает под вышеуказанные критерии, могут обратиться на горячую линию Каритас Харьков по телефону:

0-800-336-734.

Там можно уточнить подробную информацию, узнать список документов, необходимый для оформления помощи.

"Проект реализуется при финансовой поддержке Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут получить немалую материальную помощь по новой государственной программе. Заявки на участие в программе принимаются до 24 марта 2024 года.

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