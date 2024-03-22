Допомога за програмою Гроші на захист — хто з українців має право

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть отримати допомогу від благодійної організації "Карітас Харків". Йдеться про програму "Гроші на захист".

Про це повідомляє БО "Карітас Харків".

Читайте також:

На які потреби надають допомогу "Гроші на захист"

Як зазначається, програма "Гроші на захист" створена для підтримки громадян, які потрапили у складні життєві обставини, є загрози життю чи здоров’ю, просто потребують матеріальної допомоги для купівлі життєво важливих товарів та послуг:

засоби для реабілітації;

медичні послуги (хірургічні операції та обстеження до 14 тис. грн);

медикаменти, які фінансово не покриває держава.

Хто має право на фінансову допомогу

За допомогою до благодійної організації можуть звернутися громадяни, які належать до категорії вразливих. Серед умов:

проживання на деокупованих територіях у зоні від нуля до 30 кілометрів від кордону чи лінії фронту;

внутрішньо переміщені особи, які проживають у Харкові та області.

Громадяни, які звертаються за допомогою, мають відповідати таким вимогам:

серед членів домогосподарства — люди з інвалідністю;

тяжке захворювання, бути членом домогосподарства особи, яка має важку хворобу;

самотня особа похилого віку (55+), проживання у домогосподарстві з однією чи двома літніми людьми, які не мають підтримки рідних;

самотня матір/батько або опікун неповнолітніх дітей;

багатодітна родина (троє та більше неповнолітніх дітей);

вагітна жінка або матір дітей віком до трьох років.

Також будуть зважати на те, який дохід у громадянина, який претендує на допомогу. У середньому місячний дохід на одну особу в родині не має перевищувати 6,318 тис. гривень.

Як подати заявку на допомогу

За словами організаторів, всі, кому потрібна допомога і хто підпадає під вище зазначені критерії, можуть звернутися на гарячу лінію Карітас Харків за номером телефону:

0−800−336−734.

Там можна уточнити детальну інформацію, дізнатись перелік документів, який необхідний для оформлення допомоги.

"Проєкт реалізується за фінансової підтримки Карітасу Швейцарії, Швейцарської солідарності, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть отримати чималу матеріальну допомогу за новою державною програмою. Заявки на участь у програмі приймають до 24 березня 2024 року.

Також ми писали, що у 2024 році змінився розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям, який залежить від прожиткового мінімуму. Відомо, які зараз суми та чи не скасують виплати тим, хто за кордоном.