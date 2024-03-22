Допомога за програмою Гроші на захист — хто з українців має право

Українці отримають допомогу за програмою "Гроші на захист" — деталі
Деякі українці можуть отримати допомогу від благодійної організації "Карітас Харків". Йдеться про програму "Гроші на захист".
Про це повідомляє БО "Карітас Харків".
На які потреби надають допомогу "Гроші на захист"
Як зазначається, програма "Гроші на захист" створена для підтримки громадян, які потрапили у складні життєві обставини, є загрози життю чи здоров’ю, просто потребують матеріальної допомоги для купівлі життєво важливих товарів та послуг:
- засоби для реабілітації;
- медичні послуги (хірургічні операції та обстеження до 14 тис. грн);
- медикаменти, які фінансово не покриває держава.
Хто має право на фінансову допомогу
За допомогою до благодійної організації можуть звернутися громадяни, які належать до категорії вразливих. Серед умов:
- проживання на деокупованих територіях у зоні від нуля до 30 кілометрів від кордону чи лінії фронту;
- внутрішньо переміщені особи, які проживають у Харкові та області.
Громадяни, які звертаються за допомогою, мають відповідати таким вимогам:
- серед членів домогосподарства — люди з інвалідністю;
- тяжке захворювання, бути членом домогосподарства особи, яка має важку хворобу;
- самотня особа похилого віку (55+), проживання у домогосподарстві з однією чи двома літніми людьми, які не мають підтримки рідних;
- самотня матір/батько або опікун неповнолітніх дітей;
- багатодітна родина (троє та більше неповнолітніх дітей);
- вагітна жінка або матір дітей віком до трьох років.
Також будуть зважати на те, який дохід у громадянина, який претендує на допомогу. У середньому місячний дохід на одну особу в родині не має перевищувати 6,318 тис. гривень.
Як подати заявку на допомогу
За словами організаторів, всі, кому потрібна допомога і хто підпадає під вище зазначені критерії, можуть звернутися на гарячу лінію Карітас Харків за номером телефону:
- 0−800−336−734.
Там можна уточнити детальну інформацію, дізнатись перелік документів, який необхідний для оформлення допомоги.
"Проєкт реалізується за фінансової підтримки Карітасу Швейцарії, Швейцарської солідарності, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва", — йдеться у повідомленні.
Що ще варто знати
Нагадаємо, громадяни можуть отримати чималу матеріальну допомогу за новою державною програмою. Заявки на участь у програмі приймають до 24 березня 2024 року.
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