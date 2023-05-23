Украинцы получают меньшие пенсии из-за ошибок в трудовой

Трудовая книжка в руках. Фото: google.com.ua

Украинские граждане теряют стаж, на основе которого устанавливают будущие пенсионные выплаты, из-за неправильных записей в трудовых книжках. Пенсия зависит от четкого соблюдения требований заполнения этих документов.

О том, из-за каких ошибок можно потерять часть пенсии, рассказывают юристы.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет право отказать в зачислении некоторых периодов рабочего стажа, если на страницах трудовой книжки будут внесены сведения с нарушением норм Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Так, человек может потерять часть стажа, если будет нарушено следующее:

все записанные сведения в трудовой книжке должны вноситься после приказа (распоряжения), однако не позже недельного срока, тогда как в случае увольнения — в дату увольнения;

вся информация должна быть сделана арабскими цифрами (число и месяц двузначными). В качестве примера, если работник был принят на работу 5 января 1993 года, то в его трудовой книжке должно быть указано "05.01.1993" и не иначе;

записи должны выполняться аккуратно, шариковой ручкой или с пером, чернилами черного, синего или фиолетового цветов, должны быть заверены печатью запись об увольнении, данные о награждении и поощрении.

Юристы отмечают, что отказ Пенсионного фонда в зачислении определенного времени в страховой стаж из-за неправильно заполненной трудовой книжки можно обжаловать в суде и признать такие действия незаконными.

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Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.