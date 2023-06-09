Пенсии в Украине — в правительстве заявили, когда заработает накопительная система

Трудовая книга гражданина Украины. Фото: google.com

В Украине планируют ввести накопительные пенсии с 1 января 2024 года, что позволит украинцам дополнительно откладывать на старость за счет уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). В правительстве рассказали, что внедрить накопительную пенсионную систему будет легче в случае полноценного функционирования рынка капитала.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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При каких условиях заработает накопительная система

Как отметил глава правительства на совещании по созданию национальной модели биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках, Украина начнет создавать инфраструктуру фондового рынка.

Для этого уже подписан специальный меморандум между украинскими властями и Американской торговой палатой, а также USAID. Теперь перейдут к практической реализации посредством создания инфраструктуры для функционирования рынка капитала.

Шмыгаль отметил, что привлечение к проекту украинских международных партнеров поможет внедрить лучшие практики. Также в Украине планируют внедрять инновации и проводить реформы, несмотря на войну.

Проблемы с накопительными пенсиями

Весной народные депутаты от фракции "Слуга народа" внесли в Верховную Раду законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Документ предполагает, что пенсионная реформа заработает с 1 января 2024 года.

Проект закона предлагает комбинированную модель функционирования накопительной системы, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31 декабря 2025-го. После этого участники системы смогут сами выбирать любые авторизованные негосударственные пенсионные фонды, куда будут вносить вклады в свою пользу и будут формировать пенсионные накопления.

Хотя во власти заявляют, что соответствующий закон должен заработать как можно скорее, некоторые предполагают, что введение накопительных пенсий все же отсрочат на 2030 год, а за это время подготовят соответствующую базу. Поскольку пенсионная система требует последовательной реформы. В то время как сейчас в Украине недостаточно работают фондовые рынки, а деньги не могут лежать "мертво", они должны давать доход.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что теперь граждане Украины, вынужденно находящиеся за границей, могут также подавать заявления на назначение или возобновление пенсионных выплат. Это можно сделать дистанционно.