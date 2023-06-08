Пенсії за кордоном — українцям дозволили поновити виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що відтепер громадяни України, які вимушено перебувають за кордоном, можуть теж подавати заяви на призначення чи поновлення пенсійних виплат. Це можна зробити дистанційно.

Про це поінформували у пресслужбі Мінреінтеграції.

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Як зазначають у відомстві, українці можуть надсилати заяви про призначення чи поновлення пенсії за допомогою пошти.

Для цього потрібно направити заяву у будь-яке територіальне відділення Пенсійного фонду незалежно від місця прописки.

Це передбачено змінами, внесеними у порядок подання та оформлення документів для призначення чи перерахунку пенсій згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Йдеться про постанову ПФУ від 20 квітня 2023 року № 21-1. Відповідний документ набрав чинності наприкінці травня.

Як уточнюють у пресслужбі, така норма встановлена на час дії воєнного стану в Україні та упродовж трьох наступних місяців після його завершення.

Міністерство опублікувало інфографіку, де вказано необхідний перелік документів для призначення чи поновлення виплат.

"Інфографіку підготовлено за результатами наради щодо проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією РФ", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати виплати відразу за шість місяців. Це можливо у випадку, якщо людина збирається поїхати за кордон.

Також повідомлялося, що в Україні стрімко старіє населення, а на тлі війни негативна тенденція лише посилилася. Невдовзі число пенсіонерів перевищуватиме тих, хто працює, удвічі.