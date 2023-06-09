Пенсії в Україні — в уряді заявили, коли запрацює накопичувальна система

Трудова книжка громадянина України. Фото: google.com

В Україні планують запровадити накопичувальні пенсії з 1 січня 2024 року, що дозволить українцям додатково відкладати на старість за рахунок сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). В уряді розповіли, що запровадити накопичувальну пенсійну систему буде легше у разі повноцінного функціонування ринку капіталу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За яких умов запрацює накопичувальна система

Як зазначив глава уряду на нараді зі створення національної моделі біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках, Україна почне створювати інфраструктуру фондового ринку.

Для цього вже підписано спеціальний меморандум між українською владою та Американською торговою палатою, а також USAID. Тепер перейдуть до практичної реалізації у вигляді створення інфраструктури для функціонування ринку капіталу.

Шмигаль зауважив, що залучення до проєкту українських міжнародних партнерів допоможе запровадити найкращі практики. Також в Україні планують запроваджувати інновації та проводити реформи, попри війну.

Проблеми з накопичувальними пенсіями

Навесні народні депутати від фракції "Слуга народу" внесли у Верховну Раду законопроєкт № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Документ передбачає, що пенсійна реформа запрацює з 1 січня 2024 року.

Проєкт закону пропонує комбіновану модель функціонування накопичувальної системи, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому Пенсійному фонді, який створить держава, на період до 31 грудня 2025-го. Після цього учасники системи зможуть самі обирати будь-які авторизовані недержавні пенсійні фонди, куди робитимуть внески на свою користь та формуватимуть пенсійні накопичення.

Хоч у владі заявляють, що відповідний закон має запрацювати якомога швидше, дехто припускає, що запровадження накопичувальних пенсій все ж відтермінують на 2030 рік, а за цей час підготують відповідну базу. Оскільки загалом пенсійна система вимагає послідовної реформи. Тоді як зараз в Україні недостатньо працюють фондові ринки, а гроші не можуть лежати "мертво", вони мають давати дохід.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що відтепер громадяни України, які вимушено перебувають за кордоном, можуть теж подавати заяви на призначення чи поновлення пенсійних виплат. Це можна зробити дистанційно.