Украинцы скоро будут иметь третью платежку за газ — как это будет работать

Платежка за газ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство Украины приняло все нормативно-правовые акты для того, чтобы ввести третью платежку за газ. Конечным документом стал Типовой договор на техническое обслуживание, который был утвержден регулятором 5 декабря этого года.

Об этом говорится в пресс-службе Консультационного центра для населения.

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Что известно о новом договоре

Как известно, именно Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в отраслях энергетики и коммунальных услуг, согласовала Типовой договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и внесла соответствующие изменения в Кодекс газораспределительных систем.

"Согласно внесенным изменениям в Кодекс, операторы газораспределительных систем в месячный срок со дня вступления в силу этого постановления должны обеспечить "приведение действующих договоров на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствие с Типовым договором"", — говорится в сообщении.

Обязанности операторов газораспределительных систем

Также операторы газораспределительных систем должны сообщить совладельцам многоквартирного дома о заключении договора по форме Типового договора, а именно "путем размещения соответствующей информации в счетах на оплату услуг распределения природного газа в месяце, в котором заключен этот договор".

"Типовой договор не предусматривает подписей обеих сторон. Фактом его заключения считается предоставление самой услуги распределения газа. То есть, если вы официально не отключились от газоснабжения, такой Типовой договор будет распространяться и на вас", — добавили в сообщении.

Поэтому начисление платы за ТО внутренних сетей в многоэтажках уже завершает свое оформление. Поэтому скоро люди будут получать платежки по новой графе.

"Условиями уже действующего на сегодняшний день Типового договора предусмотрено, что плата за ТО внутридомовых сетей осуществляется заказчиком один раз в год, согласно составленной оператором ГРМ сметной стоимости", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев ответил, увеличится ли стоимость газа. По его словам, этого отопительного сезона не стоит ожидать повышения цен, однако в ближайшем будущем они вырастут.