Українці скоро матимуть третю платіжку за газ — як це працюватиме

Платіжка за газ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд України ухвалив всі нормативно-правові акти для того, аби запровадити третю платіжку за газ. Кінцевим документом став Типовий договір на технічне обслуговування, який було затверджено регулятором 5 грудня цього року.

Про це йдеться у пресслужбі Консультаційного центру для населення.

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Що відомо про новий договір

Як відомо, саме Національна комісія, що займається державним регулюванням у галузях енергетики та комунальних послуг, погодила Типовий договір щодо технічого обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесла відповідні зміни в Кодекс газорозподільних систем.

"Згідно з внесеними змінами до Кодексу, оператори газорозподільних систем у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою мають забезпечити "приведення діючих договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору"", — йдеться у повідомленні.

Обов'язки операторів газорозподільних систем

Також оператори газорозподільних систем повинні повідомити співвласників багатоквартирного будинку щодо укладення договору за формою Типового договору, а саме "шляхом розміщення відповідної інформації в рахунках на оплату за послуги розподілу природного газу в місяці, в якому укладено цей договір".

"Типовий договір не передбачає підписів обох сторін. Фактом його укладання вважається надання самої послуги розподілу газу. Тобто, якщо ви офіційно не відключилися від газопостачання, такий Типовий договір поширюватиметься й на вас", — додали у повідомленні.

Через це нарахування плати за ТО внутрішніх мереж у багатоповерхівках вже завершує своє оформлення. Тому скоро люди будуть отримувати платіжки за новою графою.

"Умовами вже чинного на сьогодні Типового договору передбачено, що плата за ТО внутрішньобудинкових мереж здійснюється замовником один раз на рік, відповідно до складеної оператором ГРМ кошторисної вартості", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов відповів, чи зросте вартість газу. За його словами, цього опалювального сезону не варто чекати на підвищення цін, однак в близькому майбутньому вони зростуть.