Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы в мае получат новую денежную помощь: выплаты будут стартовать с 200 тыс. грн arrow

Украинцы в мае получат новую денежную помощь: выплаты будут стартовать с 200 тыс. грн

30 апреля 2023 08:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Финансовая помощь украинцам – кто с мая получит выплаты от 200 тыс. грн
Украинская валюта. Фото: mil.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы с 1 мая текущего года получат право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Об этом говорится на странице "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто имеет право на помощь

Как отмечают юристы, денежная помощь будет касаться работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Объем помощи зависит от группы инвалидности и в случае смерти.

На нее будут иметь право, если они:

  • имеют инвалидность из-за ранения, увечья, контузии или вследствие заболевания во время выполнения своих обязанностей после 24 февраля 2022 года на территориях проведения военных/боевых действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим военным нападениям россиян.

На помощь могут претендовать члены семей, если человек погиб. Ее выплатят:

  • родителям;
  • одному из супругов, если не женился вторично;
  • малолетним/несовершеннолетним детям;
  • совершеннолетним детям, обучающимся на дневной/дуальной форме до окончания учебных заведений, но до 23 лет;
  • совершеннолетним детям, у которых нет и не имели своих семей;
  • совершеннолетним детям, имеющим свою семью, однако стали лицами с инвалидностью до своего совершеннолетия;
  • лицам, которые были на содержании погибшего/умершего лица, и получают пенсию.

Для этого необходимо написать заявление. Если кто-то из них отказался от помощи или не обратился за ней вовремя, то часть будет разделена между другими гражданами, имеющими на это право.

То есть если у погибшего осталась жена, двое несовершеннолетних детей и родители, то им им выплатят по 200 тыс. грн, что в сумме составляет 1 млн грн. Если кто-то один откажется от выплат, то равномерно распределят между оставшимися — по 250 тыс. грн.

Как суммы средств предусмотрены

Согласно закону, помощь будут оказывать в следующем размере:

  • лица с инвалидностью I группы – 800 тысяч грн;
  • лица с инвалидностью II группы – 500 тысяч грн;
  • лица с инвалидностью III группы – 200 тысяч грн;
  • в случае гибели (смерти) — 1 млн грн.

Реализовать право на денежную помощь нужно в течение трех последующих лет. Порядок предоставления средств Кабмин разработает в мае.

Напомним, некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас