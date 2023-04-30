Финансовая помощь украинцам – кто с мая получит выплаты от 200 тыс. грн

Украинская валюта. Фото: mil.co.ua

Украинцы с 1 мая текущего года получат право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

Об этом говорится на странице "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто имеет право на помощь

Как отмечают юристы, денежная помощь будет касаться работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Объем помощи зависит от группы инвалидности и в случае смерти.

На нее будут иметь право, если они:

имеют инвалидность из-за ранения, увечья, контузии или вследствие заболевания во время выполнения своих обязанностей после 24 февраля 2022 года на территориях проведения военных/боевых действий или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим военным нападениям россиян.

На помощь могут претендовать члены семей, если человек погиб. Ее выплатят:

родителям;

одному из супругов, если не женился вторично;

малолетним/несовершеннолетним детям;

совершеннолетним детям, обучающимся на дневной/дуальной форме до окончания учебных заведений, но до 23 лет;

совершеннолетним детям, у которых нет и не имели своих семей;

совершеннолетним детям, имеющим свою семью, однако стали лицами с инвалидностью до своего совершеннолетия;

лицам, которые были на содержании погибшего/умершего лица, и получают пенсию.

Для этого необходимо написать заявление. Если кто-то из них отказался от помощи или не обратился за ней вовремя, то часть будет разделена между другими гражданами, имеющими на это право.

То есть если у погибшего осталась жена, двое несовершеннолетних детей и родители, то им им выплатят по 200 тыс. грн, что в сумме составляет 1 млн грн. Если кто-то один откажется от выплат, то равномерно распределят между оставшимися — по 250 тыс. грн.

Как суммы средств предусмотрены

Согласно закону, помощь будут оказывать в следующем размере:

лица с инвалидностью I группы – 800 тысяч грн;

лица с инвалидностью II группы – 500 тысяч грн;

лица с инвалидностью III группы – 200 тысяч грн;

в случае гибели (смерти) — 1 млн грн.

Реализовать право на денежную помощь нужно в течение трех последующих лет. Порядок предоставления средств Кабмин разработает в мае.

Напомним, некоторые украинцы вправе оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании между Министерством социальной политики и организацией.

Также писали, что неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).