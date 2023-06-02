Авто в Украине — как активизировался рынок новых машин в мае

Украинцы в мае вдвое активнее покупали новые авто
Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" опубликовала статистику продаж новых легковых автомобилей в Украине в мае 2023 года. Согласно ей, украинцы увеличили покупку вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Об этом проинформировали в пресс-центре Укравтопрома.
Как вырос спрос на новые авто
По данным ассоциации, в последний месяц весны граждане приобрели более 5,1 тысячи новых легковушек. В то же время, если сравнивать с апрелем, активность почти не изменилась. Такая ситуация возникла ввиду низкой сравнительной базы, ведь в прошлом году весной был разгар войны.
Поэтому, если сравнивать с количеством сделок, заключенных в мае довоенного 2021 года, то спрос на новые легковые автомобили сократился на 39%.
Какие автомобили выбирали украинцы
Самый популярный бренд — неизменный по-прежнему автомобилисты выбирают чаще всего японскую марку Toyota. Первая пятерка самых популярных производителей в мае выглядела так:
- Toyota — 861 единица;
- Renault — 501 единица;
- Volkswagen — 446 единиц;
- Hyundai — 347 единиц;
- BMW — 344 единицы.
В то же время, в Укравтопроме отмечают, что бестселлером в прошлом месяце на первоначальном украинском авторынке остался кроссовер Renault Duster. Таких автомобилей было продано 472.
По информации ассоциации, в апреле было продано 5,16 тысячи нового легкового транспорта. Показатель в 4,3 раза превышал аналогичный в прошлом году. В апреле продали на 14% больше машин, чем в марте. Однако это все равно было почти на 49% меньше, чем в 2021 году.
Напомним, в Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.
Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.