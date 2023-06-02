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Украинцы в мае вдвое активнее покупали новые авто

2 июня 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Авто в Украине — как активизировался рынок новых машин в мае
Покупатели в автосалоне. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" опубликовала статистику продаж новых легковых автомобилей в Украине в мае 2023 года. Согласно ей, украинцы увеличили покупку вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Об этом проинформировали в пресс-центре Укравтопрома.

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По данным ассоциации, в последний месяц весны граждане приобрели более 5,1 тысячи новых легковушек. В то же время, если сравнивать с апрелем, активность почти не изменилась. Такая ситуация возникла ввиду низкой сравнительной базы, ведь в прошлом году весной был разгар войны.

Поэтому, если сравнивать с количеством сделок, заключенных в мае довоенного 2021 года, то спрос на новые легковые автомобили сократился на 39%.

Какие автомобили выбирали украинцы

Самый популярный бренд — неизменный по-прежнему автомобилисты выбирают чаще всего японскую марку Toyota. Первая пятерка самых популярных производителей в мае выглядела так:

  • Toyota — 861 единица;
  • Renault — 501 единица;
  • Volkswagen — 446 единиц;
  • Hyundai — 347 единиц;
  • BMW — 344 единицы.

В то же время, в Укравтопроме отмечают, что бестселлером в прошлом месяце на первоначальном украинском авторынке остался кроссовер Renault Duster. Таких автомобилей было продано 472.

По информации ассоциации, в апреле было продано 5,16 тысячи нового легкового транспорта. Показатель в 4,3 раза превышал аналогичный в прошлом году. В апреле продали на 14% больше машин, чем в марте. Однако это все равно было почти на 49% меньше, чем в 2021 году.

Напомним, в Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за нарушение безопасной эксплуатации автомобиля. В частности, за неисправный транспорт предлагают повысить сумму взыскания более чем в два раза, предусмотрели условия конфискации авто, а также хотят наказывать пассажиров.

Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.

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