Авторинок України — українці купують більше нових машин

Клієнти в автомобільному салоні. Фото: Freepik

В Україні у квітні 2023 року автомобільний ринок продемонстрував серйозне зростання. Показник продажів зріс у більш ніж четверо.

Про це свідчать статистичні дані асоціації "Укравтопром".

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За інформацією Укравтопрому, загалом минулого місяця було продано 5,16 тисячі нового легкового транспорту. Показник у 4,3 раза перевищує аналогічний минулого року.

Водночас автоексперти дають пояснення такому шаленому зростанню. Насправді воно зумовлене низькою порівняльною базою. Так, минулого року у перші місяці повномасштабного російського вторгнення українці майже не купували автомобілі. Зараз, навіть на тлі війни, авторинок України активізувався. У квітні продали на 14% більше машин, аніж у березні. Однак це все одно майже на 49% менше, ніж 2021-го.

Які популярні машини в Україні

Лідирує на автомобільному ринку японська марка Toyota — 805 реєстрацій.

Другий за кількістю отриманих номерів (543 шт.) — бренд Renault.

Марка BMW завершила місяць із показником 439 проданих автомобілів, що дозволило піднятися на третє місце рейтингу.

У ТОП-5 квітня потрапили Volkswagen, з результатом 417 одиниць, та Skoda — 393 авто.

Бестселер квітня на українському ринку нових легковиків — компактний кросовер RENAULT Duster. Його придбали 508 покупців.

Загалом з початку року в Україні зареєстрували 16,4 тис. нових легкових авто, що на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Що ще мають знати водії

Нагадаємо, в Україні минулого року камери автофіксації виявили майже 2,09 млн порушень правил дорожнього руху. Водії сплатили штрафів на понад 382 млн грн.

Народні депутати мають намір посилити покарання за порушення безпечної експлуатації автомобіля. Зокрема, за несправний транспорт пропонують підвищити суму стягнення у більш ніж двічі, передбачили умови конфіскації авто, а також хочуть карати пасажирів.