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Виплати до 5 тис. грн — українцям пропонують нову грошову допомогу

8 грудня 2023 08:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для українців — кому виплатять до 5 тис. грн
Грошові купюри. Фото: РБК-України
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям пропонують нову фінансову допомогу у сумі 1 тис. та 5 тис. гривень. Зокрема, виплати може оформити частина громадян, які постраждали від бойових дій.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Кому виплатять до 5 тис. грн

Як зазначається, центри "ЯМаріуполь" за допомогою помічників ветеранів приймають заяви на оформлення грошової допомоги для кількох категорій населення.

Так, заяви на фіндопомогу можуть подавати маріупольці — члени родин загиблих захисників та захисниць України. Розмір допомоги становить 5 тис. гривень на кожного члена родини.

Окрім того, приймають заявки на матеріальну допомогу від постраждалих через Чорнобильську катастрофу. Сума допомоги менша, становить 1 тис. гривень. Гроші виділяють із обласного бюджету.

Ті, хто хочуть оформити допомогу, мають поспішити, адже реєстрація доступна до 10 грудня поточного року.

Додаткова інформація доступна з 8.00 до 17.00 за номерами телефонів контактно-комунікаційного центру Маріупольської міськради:

  • 0673451555;
  • 0503451555.

Також контакти штабів "ЯМаріуполь" громадяни можуть знайти за наступним посиланням.

Інші програми допомоги

За даними уряду, 2024 року оголосять програму допомоги "Мрій та Досягай", у якій зможуть взяти участь жінки з числа внутрішньо переміщених осіб.

В її рамках можна отримати знання з цифрових технологій, покликані допомогти реалізувати бізнес-ідеї.

Цьогоріч вже 80 українок отримали знання, які необхідні на відкриття чи перезапуск бізнесу в Інтернеті, та ваучери на власну справу у сумі 1 тисячу доларів. Ознайомитися з відеолекціями можна на порталі Дія.Бізнес.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Київрада на засіданні має виділити 60 мільйонів гривень киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Варто зазначити, що таке фінансове заохочення є одноразовим.

Також ми писали, що Світовий банк надасть Україні фінансування в обсязі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.

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