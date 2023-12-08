Допомога у 6,8 тис. грн — кому дають місяць на отримання грошей

Грошові купюри у руках. Фото: Today.ua

У Міністерстві соціальної політики України нагадують громадянам про можливість отримання речової чи фінансової допомоги на дитину. У деяких випадках на її оформлення відведено лише 30 днів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

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Як зазначають у Мінсоцполітики, йдеться про "бебі-бокси" у разі народження малюка. Громадяни можуть обрати: взяти допомогу у вигляді першочергових речей для малюка чи гроші.

У Міністерстві зауважують, що у "пакунок малюка" входить близько ста речей, які необхідні для догляду за дитиною: одяг, пелюшки, матрац, ковдри, засоби гігієни, іграшки.

Кожна родина може відмовитися від пакунку, а взяти суму, яка аналогічна вартості "бебі-бокса" — 6,81 тис. гривень. Гроші можна отримати упродовж року від дня народження дитини.

Здебільшого допомогу батькам видають у закладах охорони здоров'я після народження дитини. Проте є випадки, коли відводиться 30 днів на отримання "пакунку".

"Якщо дитина народжується за межами України чи на тимчасово окупованій території, — пакунок можна отримати пізніше. На це у батьків є 30 календарних днів від народження малюка", — пояснюють у відомстві.

Умови отримання допомоги

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) або управління соцзахисту. Там потрібно:

написати заяву;

залишити копію паспорта;

додати копію свідоцтва про народження дитини чи документа, що підтверджує народження поза медичним закладом;

подати довідку, що допомогу не отримували в іншому медзакладі.

Джерело: Мінсоцполітики

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